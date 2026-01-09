Kiedy siać paprykę na rozsadę?

Najlepszy moment na wysiew papryki to okres od końca stycznia do połowy lutego. To czas, który pozwala wyprodukować rozsadę w odpowiednim tempie, bez ryzyka jej przerastania.

Ile dni wschodzi papryka?

Papryka kiełkuje wolno i nierównomiernie. Pierwsze siewki mogą pojawić się dopiero po kilkunastu dniach, ale zdarza się, że proces ten trwa nawet do 20 dni. To zupełnie normalne i nie powinno być powodem do niepokoju. Produkcja rozsady papryki trwa zwykle od 8 do nawet 10 tygodni.

Jak siać paprykę w domu na rozsadę?

Do wysiewu papryki najlepiej sprawdzają się płaskie pojemniki lub wielodoniczki (nie trzeba pikować). Podłoże powinno być lekkie i przepuszczalne. Może to być gotowa ziemia do wysiewu warzyw albo mieszanka torfu z piaskiem, z dodatkiem perlitu. Należy unikać ziemi do kwiatów, ponieważ zawiera ona zbyt dużo nawozów.

Nasiona umieszcza się płytko, na głębokości około pół centymetra, a po przykryciu cienką warstwą ziemi delikatnie zrasza wodą. Ważne jest, aby podłoże było wilgotne, ale nie mokre. Do momentu pojawienia się wschodów, pojemniki najlepiej ustawić w ciepłym, doświetlonym miejscu np. na parapecie i utrzymywać stałą wilgotność.

Jakie warunki zapewnić siewkom papryki?

Papryka najlepiej kiełkuje w temperaturze około 20-25°C. Po wschodach warto ją nieco obniżyć, aby siewki rosły wolniej, ale stabilniej. Wysoka temperatura w połączeniu z niedoborem światła sprawia, że rośliny stają się cienkie i wyciągnięte, a przez to są delikatniejsze i gorzej znoszą późniejsze sadzenie do gruntu.

Siewki potrzebują jasnego stanowiska. Jeśli stoją na parapecie, powinny być ustawione jak najbliżej szyby, aby rama okienna nie ograniczała dostępu światła. Podłoże musi być stale lekko wilgotne, najlepiej podlewać rośliny niewielkimi ilościami wody o temperaturze pokojowej.

Kiedy pikować paprykę?

Po wykiełkowaniu papryka najpierw wytwarza liścienie, a dopiero później pojawiają się liście. Właściwy moment pikowania przypada właśnie wtedy, gdy roślina ma już 2 liście. Zabieg ten konieczny jest, gdy nasiona były wysiewane do wspólnych pojemników.

Siewki należy przesadzać bardzo delikatnie, starając się nie uszkodzić systemu korzeniowego. Rośliny umieszcza się w większych doniczkach, na takiej głębokości, aby liścienie znalazły się tuż nad powierzchnią ziemi.

Jeśli papryka była wysiewana do wielodoniczek, nie ma potrzeby pikowania, wystarczy pozostawić w każdej komórce jedną, najsilniejszą roślinę.

Jak pielęgnować rozsadę papryki?

Pielęgnacja rozsady papryki polega głównie na regularnym podlewaniu i zapewnieniu odpowiednich warunków wzrostu. Ziemia powinna być stale lekko wilgotna, ale nie zalana, ponieważ nadmiar wody sprzyja chorobom grzybowym i osłabieniu korzeni. Nawożenie rozpoczyna się dopiero po kilku tygodniach od przesadzenia do większych doniczek.

Dopiero po upływie około miesiąca od przesadzenia siewki papryki do większej doniczki należy je podlewać je np. roztworem fosforanu amonowego i saletry potasowej w stężeniu 0,1–0,15%, w dawce 0,2 l na roślinę w doniczce.

Na około 2 tygodnie przed sadzeniem do gruntu warto rozpocząć hartowanie rozsady wystawiając ją w ciągu dnia na zewnątrz, stopniowo przyzwyczajając ją do niższych temperatur i warunków zewnętrznych.

Kiedy sadzić paprykę do gruntu?

Do gruntu paprykę sadzi się od połowy maja, gdy minie ryzyko przymrozków. Pod osłonami termin ten może być nieco wcześniejszy. Rozsadę sadzi się na taką głębokość, na jakiej rosła w doniczce, zachowując odpowiedni odstęp między roślinami.

Dobrze przygotowana rozsada jest krępa, ma silny system korzeniowy i intensywnie zielone liście. Taka papryka szybko się przyjmuje i daje dobry start do dalszego wzrostu i owocowania. Więcej o sadzeniu papryki do gruntu w artykule poniżej.