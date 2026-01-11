Dlaczego właśnie styczeń?

Bo wtedy mszyce są najsłabsze. Nie przemieszczają się po liściach, nie rozmnażają się. Zimują najczęściej w postaci jaj i larw na pędach, w szczelinach kory, przy pąkach. W styczniu łatwo dotrzeć do miejsc, gdzie mszyce zimują. Zabieg który zaproponujemy to bardzo skuteczna profilaktyka przed sezonem letnim.

Trzeba wiedzieć, że mszyce potrafią wytrzymać nawet mrozy sięgające -25 stopni Celsjusza.

Na czym polega ten zimowy zabieg?

Chodzi o oprysk olejowy. Brzmi groźnie, ale w praktyce jest bardzo prosty. Olej nie truje mszyc, ale je oblepia. Tworzy cienką warstwę, przez którą larwy i jaja nie są w stanie przetrwać, gdyż mają utrudnione oddychanie.

Co trzeba zrobić krok po kroku?

Oprysk robimy w dzień bez deszczu i wiatru, z temperaturą na plusie. Nie musi być bardzo ciepło, wystarczy kilka stopni powyżej zera.

Zdecyduj czy chcesz pryskać gotowym preparatem czy domowym. Są dwie opcje i obie są ok.

Gotowe preparaty ze sklepu ogrodniczego

Jeśli wolisz mieć wszystko z "instrukcją" wybierz preparat olejowy przeznaczony do zwalczania zimujących szkodników. W sklepach ogrodniczych znajdziesz preparaty na bazie oleju parafinowego (Promanal 60 EC, Treol 770 EC) lub środki olejowe na bazie olejów roślinnych (Emulpar 940 EC).

Domowy preparat do zwalczania mszyc - prosty i tani

Jeśli wolisz domowe sposoby możesz zrobić własny oprysk. Aby go przygotować należy na litr letniej wody dodać 2-3 łyżki oleju rzepakowego oraz kilka kropel płynu do naczyń, tylko po to, żeby olej połączył się z wodą. Wstrząsamy energicznie i gotowe.

Teraz pryskamy krzewy i drzewa

Podczas pryskania skupiamy się na pniach, grubszych pędach, miejscach w okolicy pąków i w rozwidleniach gałęzi. To tam mszyce zimują. Chodzi o dokładnie pokrycie tych miejsc. Pryskamy do momentu, aż ciecz zacznie delikatnie spływać po korze.

Co dokładnie pryskać w styczniu?

W styczniu opryskuje się drzewa owocowe (jabłonie, grusze, śliwy, wiśnie), krzewy owocowe (porzeczki, agrest, maliny) oraz krzewy ozdobne (róże, ligustr, krzewy, żywopłotowe).