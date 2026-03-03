Dlaczego stosować oprysk przed nadejściem wiosny?

Bo wtedy mszyce są najsłabsze. Nie przemieszczają się po liściach, nie rozmnażają się. Zimują najczęściej w postaci jaj i larw na pędach, w szczelinach kory, przy pąkach. W marcu łatwo dotrzeć do miejsc, gdzie mszyce zimują. Nie myślcie, że mróz sobie z nimi poradził. Trzeba wiedzieć, że mszyce potrafią wytrzymać mrozy sięgające nawet -25 stopni Celsjusza. Dlatego zabieg, który zaproponujemy to bardzo skuteczna profilaktyka przed sezonem letnim.

Czym pryskać mszyce zimą?

Chodzi o oprysk olejowy. Brzmi groźnie, ale w praktyce jest bardzo prosty. Olej nie truje mszyc, ale je oblepia. Tworzy cienką warstwę, przez którą larwy i jaja nie są w stanie przetrwać, gdyż mają utrudnione oddychanie.

Co trzeba zrobić krok po kroku?

Oprysk robimy w dzień bez deszczu i wiatru, z temperaturą na plusie. Nie musi być bardzo ciepło, wystarczy kilka stopni powyżej zera.

Zdecyduj czy chcesz pryskać gotowym preparatem czy domowym. Są dwie opcje i obie są ok.

Gotowe preparaty ze sklepu ogrodniczego

Jeśli wolisz mieć wszystko z "instrukcją" wybierz preparat olejowy przeznaczony do zwalczania zimujących szkodników. W sklepach ogrodniczych znajdziesz preparaty na bazie oleju parafinowego (Promanal 60 EC, Treol 770 EC) lub środki olejowe na bazie olejów roślinnych (Emulpar 940 EC).

Domowy preparat do zwalczania mszyc - prosty i tani

Jeśli wolisz domowe sposoby możesz zrobić własny oprysk. Aby go przygotować należy na litr letniej wody dodać 2-3 łyżki oleju rzepakowego oraz kilka kropel płynu do naczyń, tylko po to, żeby olej połączył się z wodą. Wstrząsamy energicznie i gotowe.

Teraz pryskamy krzewy i drzewa

Podczas pryskania skupiamy się na pniach, grubszych pędach, miejscach w okolicy pąków i w rozwidleniach gałęzi. To tam mszyce zimują. Chodzi o dokładnie pokrycie tych miejsc. Pryskamy do momentu, aż ciecz zacznie delikatnie spływać po korze.

Co dokładnie pryskać?

Opryski olejowe stosuje się na drzewa owocowe (jabłonie, grusze, śliwy, wiśnie), krzewy owocowe (porzeczki, agrest, maliny) oraz krzewy ozdobne (róże, ligustr, krzewy, żywopłotowe).