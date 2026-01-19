Rudzik - co to za ptaszek i czy zostaje w Polsce na zimę?

Rudzik to niewielki ptaszek, który często zimuje w Polsce. Część osobników odlatuje na zachód i południe Europy, ale wiele rudzików zostaje, szczególnie w cieplejszych regionach Polski, tam, gdzie łatwo o pożywienie zimą. Często można je zobaczyć w ogrodach, parkach i na działkach, zwłaszcza tam, gdzie panuje spokój.

Co jedzą rudziki?

W naturze rudziki żywią się głównie owadami i ich larwami, dżdżownicami, drobnymi bezkręgowcami, a jesienią i zimą także nasionami i owocami. Zimą, gdy ziemia jest zamarznięta, karmnik staje się dla rudzika prawdziwym ratunkiem. To właśnie wtedy ptaszek najchętniej zbliża się do domów.

Czym dokarmiać rudzika, żeby przyleciał do karmnika?

Jeśli chcesz zwabić rudzika do swojego ogrodu, zapomnij o typowych mieszankach tylko dla sikorek. Rudziki wolą inne smaki. Najlepsze jedzenie dla rudzika to płatki owsiane (surowe, nie gotowane), rodzynki (najlepiej namoczone w wodzie), jabłka pokrojone w małe kawałki, miękkie mieszanki tłuszczowo ziarniste, mączniaki (suszone lub żywe, można kupić w sklepach internetowych).

Ważne - rudziki nie lubią siadać na wiszących karmnikach. Wolą jedzenie podane na platformie, na ziemi w spokojnym miejscu lub na płaskiej półce karmnika. Jeśli w ogrodzie często przebywają koty, trzeba wybrać miejsca osłonięte, gdzie ptak będzie mógł szybko się schować.

Jedna rzecz, o której wiele osób zapomina

Jeśli zaczniesz dokarmiać rudziki zimą, rób to regularnie. Ptaki szybko przyzwyczajają się do źródła pożywienia. Nagłe przerwanie dokarmiania, szczególnie podczas mrozów, może być dla nich groźne.

Jeśli rudziki są regularnie dokarmiane zimą, często zostają w okolicy na dłużej. Ogród, w którym znalazły jedzenie i spokój, traktują jak bezpieczne miejsce, w którym warto zostać także wiosną. Gdy tylko zrobi się cieplej, można usłyszeć ich delikatny, melodyjny śpiew. To jeden z pierwszych dźwięków budzących się przyrody i znak, że rudzik nie tylko przetrwał zimę, ale też wybrał ogród na swój wiosenny dom.