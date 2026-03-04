Przytnij łodygi tulipanów zaraz po przyniesieniu do domu

Pierwszą rzeczą, którą warto zrobić po przeniesieniu bukietu tulipanów do domu jest przycięcie końcówek łodyg. Najlepiej zrobić to ostrym nożem lub sekatorem, pod lekkim kątem.

Zazwyczaj końcówki łodyg tulipanów są lekko zaschnięte lub uszkodzone podczas transportu. Po przycięciu tulipany łatwiej pobierają wodę, dzięki czemu wolniej więdną. Dobrym pomysłem jest także skracanie łodyg przy każdej wymianie wody, nawet co 1-2 cm.

Tulipany nie lubią pełnego wazonu wody

Wbrew pozorom tulipany nie potrzebują dużo wody w wazonie, najlepiej aby było jej tylko kilka centymetrów. Mniej więcej 1/3 wysokości łodyg. Tulipany bardzo szybko "piją" wodę, dlatego należy ją wymieniać nawet codziennie. Świeża wody ogranicza rozwój bakterii, które zatykają łodygi i sprawiają, że kwiaty przestają pobierać wodę. Dlaczego kluczowe jest, aby zawsze miały dostęp do świeżej wody.

Co dodać dowody, żeby tulipany stały dłużej?

Istnieje kilka prostych, domowych sposobów, które pomagają przedłużyć świeżość kwiatów w wazonie. Najczęściej poleca się odrobinę cukru, gdyż działa ona jak naturalna odżywka, ponieważ dostarcza kwiatom energii. Trzeba jednak pamiętać, że cukier cukier ma też wadę. Sprzyja rozwojowi bakterii w wodzie. Dlatego warto dodać składnik, który temu zapobiegnie. Dobrym rozwiązaniem jest szczypta kwasku cytrynowego czy pół rozpuszczonej tabletki aspiryny. Kwasek cytrynowy i aspiryna pomagają ograniczać rozwój bakterii w wodzie. Warto też dodać do wody niewielką ilość soli, która ułatwi pobieranie składników odżywczych przez łodygi. Taka prosta mieszanka sprawia, że tulipany znacznie dłużej zachowają świeżość i nie opadają tak szybko.

Można też sięgnąć po gotowe preparaty do kwiatów ciętych, która często można kupić w kwiaciarni.

Gdzie postawić tulipany w domu?

Tulipany najlepiej czują się w chłodniejszym miejscu, Więc trzeba unikać stawiania ich w pełnym słońcu, obok kaloryfera czy w bardzo ciepłej kuchni. Wysoka temperatura niestety przyspiesza starzenie kwiatów, więc lepiej ustawić wazon w miejscu jasnym, ale chłodnym.