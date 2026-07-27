Dlaczego hortensje się pokładają? Kilka sposobów na podwiązywanie ciężkich kwiatów hortensji

Hortensje się pokładają - dlaczego?

Hortensje bukietowe (a także Anabelle) są łatwe w uprawie i w trakcie długiego kwitnienia dają spektakularny efekt. Nic więc dziwnego, że są bardzo popularnymi kwitnącymi krzewami w polskich ogrodach. Dlaczego hortensja się kładzie? Niestety często duże i ciężkie kwiaty powodują wyginanie się łodyg na wszystkie strony, szczególnie po deszczu. Kwiaty leżące na ziemi brązowieją i nie wygląda to estetycznie. Potrafią przykryć inne rośliny lub chodnik. Oto 5 sposobów, jak sobie z tym radzić.

Dlaczego hortensje się kładą? / Emilia Panufnik

Jak podwiązywać hortensje? Za pomocą sznurka, np. lniano-jutowego

Jak i czym podwiązać hortensję? Podwiązywanie łodyg hortensji bukietowej lub Anabelle przy pomocy sznurka (np. lniano-jutowego) nie jest trudne, ponieważ są one długie i sztywne. Można mocować do siebie łodygi pokładające się w przeciwne strony – będą wzajemnie się przyciągały. Kolejnym sposobem jest wiązanie ich do elementów architektury ogrodowej – różnego rodzaju słupków, ogrodzenia, stabilnych trejaży, altan itd.

Jak podwiązać hortensję przy pomocy sznurka? / Emilia Panufnik

2. Jak podwiązywać hortensje? Drewniana lub metalowa podpora

Szybkim rozwiązaniem na opadające kwiaty hortensji jest zamontowanie dedykowanych im podpór. W sklepach ogrodniczych i Internecie można znaleźć różne rodzaje podpór drewnianych, metalowych. Można wybrać takie, które najbardziej pasują do naszej koncepcji ogrodu. Metalowe obręcze sprawdzają się znakomicie przy mniejszych krzewach, jednak po kilku latach zaczynają być niewystarczające. Być może można kupić lub zrobić większe odpowiadające wielkości posiadanych roślin. Na pewno będą się sprawdzać.

Hortensja bukietowa - podpora

3. Jak podwiązywać hortensje? Obejmy do hortensji

W sprzedaży dostępne są również obejmy czyli tzw. ringi do hortensji. Stosuje się je w celu ściśnięcia do środka wszystkich łodyg hortensji na pewnej wysokości.

Jak podwiązać hortensję?

4. Jak podwiązywać hortensje? Płot przy hortensji

Świetnym pomysłem jest również zamontowanie płotka. Jest to szczególnie dobre rozwiązanie w przypadku szpaleru z hortensji. Można wybierać pomiędzy metalowymi i drewnianymi balustradami, ogrodzeniami. Na pewno każdy wybierze coś dla siebie. Warto przewidzieć wzrost roślin i wybrać nieco wyższy płotek tak, aby z biegiem czasu nie zginął pod długimi gałęziami starszych hortensji. Taka podpora wygląda szczególnie schludnie i nie trzeba każdego roku podwiązywać opadających kwiatostanów.

Jak podeprzeć hortensje Anabell?

5. Jak podwiązywać hortensje? Siatka ogrodnicza

W celu podparcia dużych i ciężkich kwiatostanów hortensji można zastosować również siatkę ogrodniczą. Jest tania i trwała. Stosuje się ją często w ogrodzie warzywnym. Można zamocować solidne kołki wokół hortensji i naciągnąć na nie siatkę. Siatka skupi łodygi do środka krzewu.

6. Wysokie przycinanie hortensji

Ostatni sposób na radzenie sobie z pokładającymi się łodygami hortensji jest nieco inny od pozostałych. Chodzi o takie przycinanie hortensji, aby kwiaty były mniejsze. Mniejsze kwiaty oznaczają lżejsze kwiaty, a to zapobiega ich opadaniu lub zmniejsza prawdopodobieństwo tego zjawiska. Przycinając hortensje wysoko, sprawimy, że kwiaty będą mniejsze, a jednocześnie będzie ich więcej. Łodygi będą krótsze, co również wpłynie na większą ich stabilność. Zasada jest prosta - im delikatniej przytniemy hortensje, tym mniejsze będą jej kwiaty.

Trzeba więc zdecydować, czy wolimy mieć więcej a mniejszych kwiatostanów, czy mniej, ale bardziej okazałych w swojej wielkości. W tym drugim przypadku należy pomyśleć o solidnym podparciu hortensji. Więcej informacji na temat przycinania hortensji można znaleźć w artykule: Kiedy przycinać hortensje bukietowe, ogrodowe, Anabelle, by miały największe kwiatostany?

Jak przycinać hortensję, aby kwiatostany były mniejsze i było ich więcej?

Ważne Zwykle nie wymaga się stosowania podpór przy hortensjach ogrodowych. Ten rodzaj hortensji należy do najbardziej stabilnych kwitnących krzewów. Niestety mogą przymarzać, szczególnie podczas wiosennych przymrozków, a kwitną na pędach dwuletnich. Trudno więc zapewnić ich kwitnienie, tym bardziej jeśli roślina jest jeszcze młoda. Często jednak hortensje ogrodowe sadzone są przy płotach w celach dekoracyjnych. Szczególnie zjawiskowo wyglądają niebieskie odmiany w towarzystwie białych ogrodzeń.