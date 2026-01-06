Czy obcinać przekwitłe kwiaty hortensji na zimę?

Suche kwiaty hortensji można obcinać przed zimą, ale nie zawsze jest to wskazane. To zależy głównie od gatunku hortensji.

Reklama

Jakie hortensje zostawić z kwiatami na zimę?

Suche kwiaty hortensji działają jak naturalna osłona przed mrozem, chroniąc pąki kwiatowe przed uszkodzeniem, a to jest bardzo ważne w przypadku hortensji ogrodowej, która nie jest tak odporna na mróz jak hortensja bukietowa, a dodatkowo kwitnie na zeszłorocznych pędach.

W przypadku hortensji ogrodowej najbezpieczniej jest zostawić suche kwiaty do wiosny, a dopiero wtedy przeprowadzić przycinanie. Dzięki temu zimą pędy będą lepiej zabezpieczone. Cięcie jesienne w przypadku hortensji ogrodowej niesie ryzyko, że przemarzną pąki, a roślina w kolejnym sezonie zakwitnie dużo słabiej.

W przypadku hortensji bukietowej sprawa wygląda inaczej. Jest znacznie bardziej mrozoodporna, a przy tym dobrze reaguje na silne cięcie. Zeschnięte kwiatostany można usuwać wcześniej, nawet jesienią, bo roślina i tak wypuści nowe pędy.

Wiele osób nie lubi uschniętych kwiatów hortensji, dla innych pełnią one funkcję ozdobną w ogrodzie – szczególnie w zimowych miesiącach, gdy pokrywa je szron czy śnieg. Jeżeli nie wiesz z jaką hortensją masz do czynienia najbezpieczniej pozostawić ją z uschniętymi kwiatostanami aż do wiosny.

Reklama

Czy ścinanie kwiatów hortensji jesienią wpływa na kwitnienie w kolejnym roku?

Tak – szczególnie w przypadku hortensji ogrodowej. Zbyt mocne przycięcie pędów oznacza, że usuniemy pąki, które miały zakwitnąć w przyszłym sezonie. Dlatego cięcie powinno być ostrożne i ograniczać się tylko do samego kwiatostanu. Hortensja bukietowa kwitnie na nowych pędach, dlatego można ją przycinać mocno bez obaw o brak kwiatów.

Jak odróżnić hortensję bukietową od ogrodowej pod kątem cięcia?

Hortensja bukietowa – tworzy stożkowate kwiatostany, rośnie szybko i wysoko. Wiosną można ją przyciąć nawet o 2/3 długości pędów.

– tworzy stożkowate kwiatostany, rośnie szybko i wysoko. Wiosną można ją przyciąć nawet o 2/3 długości pędów. Hortensja ogrodowa – ma kuliste kwiaty w odcieniach różu, niebieskiego czy bieli. Tu ścina się wyłącznie stare kwiaty, pozostawiając pęd z pąkami.

Czy zbyt mocne cięcie może zaszkodzić hortensji?

Tak, dotyczy to głównie hortensji ogrodowej. Przycięcie zbyt nisko spowoduje, że roślina w kolejnym roku nie zakwitnie. W przypadku hortensji bukietowej mocne cięcie wręcz pobudza ją do obfitszego kwitnienia.