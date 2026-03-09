Kiedy przycinać hortensje?

Sposoby przycinania hortensji zależą od ich odmiany. Czy hortensje przycina się jesienią? Niektórzy eksperci polecają cięcie hortensji bukietowych i Anabelle na zimę. Ogrodnicy, którzy lubią porządek w okresie zimowym, ścinają hortensje już jesienią. Jednak większość osób zaleca przycinanie hortensji na wiosnę. Najlepszym terminem jest przełom marca i kwietnia. Nie należy zbytnio przejmować się dokładnością tego terminu z dwóch powodów - po pierwsze, każdy rok jest inny i warunki pogodowe występujące w tym okresie mogą się różnić, po drugie, hortensje wymagające cięcia czyli bukietowe i Anabelle są łatwe w uprawie, a cięcie wcześniejsze czy późniejsze zdaje się nie wpływać widocznie na pogorszenie kondycji rośliny. Pamiętajmy, że przycinanie pobudza roślinę do wzrostu. Jeśli nie chcemy, aby wrażliwe na mrozy przyrosty przymarzły, najlepiej przeczekać największe minusowe temperatury.

Reklama

Wyróżniamy cztery główne rodzaje hortensji spotykanych w polskich ogrodach:

1. Hortensja bukietowa - jak przycinać?

Reklama

Hortensje bukietowe uchodzą za najłatwiejsze w uprawie. Zawsze długo i obficie kwitną. Charakterystyczne dla nich są stożkowe kwiatostany. Najważniejsze cięcie hortensji bukietowej wykonuje się wiosną - najlepiej w marcu. Wyróżnia się dwa sposoby przycinania tego typu hortensji. Wszystko zależy od tego, jakiego efektu oczekujemy.

Jeśli chcemy mieć większą roślinę z wieloma małymi kwiatostanami, wówczas dokonujemy delikatniejszego cięcia i zostawiamy wiele łodyg. Skupiamy się na usunięciu takich, które są uszkodzone, kładą się na ziemię lub skierowane są do środka rośliny. Najcieńsze gałązki usuwamy. Pozostałe obcinamy około 4 cm od ostatniego cięcia.

Ważne Pamiętajmy, że dużo gałęzi oznacza dużo liści, a to nie pozwala roślinom na wyprodukowanie optymalnej ilości i jakości kwiatów. Jeśli chcemy odmłodzić roślinę, tniemy nisko – nawet 30 cm nad ziemią.

Jeżeli zależy nam na tym, aby kwiatów było mniej, ale były ogromne, mocniej przycinamy wszystkie pędy mniej więcej na 50 cm od ziemi. Decydujemy się na usunięcie najmniejszych, cienkich i niepotrzebnych gałązek. Zostawiamy główne, grubsze i skierowane ku górze. Nie ma konieczności cięcia nad ostatnim punktem przycinania rośliny z zeszłego roku. Wycięcie większego fragmentu pędów zapewni bardziej okazałe kwiaty w tym roku. W przypadku hortensji bukietowej nie należy bać się drastycznego przycinania. Jest naprawdę łatwa w prowadzeniu i na pewno zakwitnie. Warto więc eksperymentować, szczególnie jeśli ma się kilka egzemplarzy na jednym podwórku.

Drugie cięcie można przeprowadzić jesienią, ale nie ma takiej konieczności. To kwestia kosmetyczna - chodzi tutaj o obcięcie przekwitłych kwiatostanów. Część osób nie przepada za ich wyglądem, dlatego decyduje się na ten zabieg. Pozostali pozostawiają je na roślinie, ponieważ przyprószone śniegiem stanowią ozdobę ogrodu.

2. Hortensja ogrodowa - jak przycinać?

Hortensje ogrodowe to najbardziej bajeczne odmiany ze wszystkich hortensji. Zachwycają swoim majestatycznym wyglądem i byłoby ich o wiele więcej w polskich ogrodach, gdyby nie to, że są dosyć trudne w uprawie. Zmorą ogrodników jest wiosenne przymarzanie obudzonej już po zimie rośliny, a także problem z kwitnieniem. Mimo wszystko ich piękny, zwarty pokrój, sztywne łodygi i soczyście zielone liście również stanowią wspaniałą ozdobę ogrodów. Kwiatostany hortensji ogrodowej są okrągłe i niemalże we wszystkich kolorach, poczynając od białych, przez róże, fiolety, błękity, kończąc na bordowych.

Czy przycina się hortensje ogrodowe? Nie. Ta odmiana hortensji nie lubi cięcia. Taki zabieg może spowodować, że roślina ta w ogóle nie zakwitnie. Kwiaty pojawiają się bowiem na starszych łodygach, a nie jednorocznych tak jak w przypadku hortensji bukietowej czy Anabelle. Przycinanie hortensji ogrodowej należy ograniczyć do minimum. Można usunąć uszkodzone łodygi, zmarznięte odnogi i przekwitnięte kwiatostany.

Ważne Jeśli planuje się kopczykowanie hortensji na zimę, warto wyciąć jesienią przekwitłe kwiatostany. Po tym zabiegu można wysypać worek kory na roślinę i rozprowadzić tak, aby kora powpadała pomiędzy wszystkie łodygi.

3. Hortensja Anabelle - jak przycinać?

Hortensja Anabelle zwana jest także krzewistą lub drzewiastą. Osiąga duże rozmiary, ma najbardziej giętkie pędy ze wszystkich hortensji, a jej okrągłe kwiatostany dotychczas były tylko w białym kolorze. Jednak powstały już odmiany kwitnące także na różowo.

Hortensja Anabelle w standardowej odmianie oraz strong powinny być cięte nisko nad 3 oczkiem na wysokości około 20 cm. Wówczas odbije i będzie miała ogromne kwiatostany. Należy pamiętać, że Anabelle kwitnie na pędach jednorocznych. Mocne cięcie stymuluje roślinę do wypuszczenia większej liczby nowych pędów, na których zakwitną piękne kwiaty. Główne przycinanie hortensji Anabelle powinno nastąpić wiosną na koniec marca.

Drugie cięcie w postaci pozbycia się suchych kwiatostanów wykonuje się jesienią. W przypadku hortensji Anabelle pozostawienie kwiatów na zimę może nie wyglądać tak ładnie jak przy innych odmianach hortensji. Jest to spowodowane bardziej giętkimi pędami, co (szczególnie pod wpływem warstwy śniegu) może spowodować powyginanie się łodyg we wszystkie strony. Taki element ogrodu może wprowadzać chaos w surowym, zimowym krajobrazie za oknem.

Jaka jest największa wada tego rodzaju hortensji? Przy standardowej odmianie hortensji Anabelle należy pomyśleć o podporach, ponieważ ciężar kwiatów, szczególnie po deszczu, powoduje wyginanie się łodyg. Nie wygląda to estetycznie i na pewno nie takiego efektu oczekują posiadacze hortensji Anabelle. Poza tym, w miejscu zetknięcia się z ziemią kwiatostany ciemnieją i długo pozostawione w tym stanie mogą nawet gnić.

4. Hortensja pnąca - jak przycinać?

Hortensja pnąca posiada sztywne, zdrewniałe, wijące się pędy z błyszczącymi liśćmi. Gęsto porasta ściany, podpory, pergole w zacienionych miejscach ogrodu. Jej białe kwiaty są rozłożyste i koronkowe.

Czy przycina się hortensję pnącą? Co do zasady nie. Roślina sama pnie się po podporach i nadaje sobie kształt. Przycinanie hortensji pnącej podobnie jak hortensji ogrodowej ogranicza się do niezbędnego minimum. Jeśli jest taka potrzeba, pozbywamy się martwych i chorych części rośliny albo takich, które nie wpisują się w naszą koncepcję ogrodu. Najlepiej wszelkich cięć dokonywać na wiosnę.