Co siać w lipcu?

Kiedy część warzyw już dojrzała i została zerwana, warto w warzywniku dosiać kolejne. Często przypada to na czas połowy roku. Lipiec to w Polsce środek lata i często wiąże się to z upałami. Pamiętajmy, że siejąc nowe warzywa, musimy zapewnić im stale wilgotne podłoże, aby mogły wzejść. Regularność to podstawa. Teraz rośliny będą rosły dużo szybciej niż wiosną. Sprzyjają temu wysokie temperatury i duże nasłonecznienie. Nie podlewajmy młodych warzyw po liściach, gdyż mogą zostać przypalone przez słońce i obumrzeć. To bardzo delikatne roślinki.

A więc co siać w lipcu w warzywniku? Warto na bieżąco dosiewać sałatę, by zawsze mieć pod ręką składniki na coś zielonego do obiadu lub na kanapki. Bardzo szybko rośnie również rzodkiewka. Co jeszcze można posiać w lipcu? Poniżej znajduje się cała lista warzyw.

Co siać w lipcu – warzywa

Jakie warzywa można siać w lipcu? Wśród warzyw, które dobrze rosną posiane w lipcu, znajduje się:

pietruszka

koper

sałata

cebula siedmiolatka

szczypiorek

endywia

brokuły

kalafior

kapusta

cukinia

bób

groszek

fasola szparagowa

rzodkiewka

szpinak

rzepa

roszponka

fenkuł

burak liściowy

Co sadzić w lipcu?

Dla jakich roślin w lipcu jest już za późno na sianie, ale nie za późno na sadzenie? Jeśli chodzi o warzywa, w lipcu można sadzić na przykład:

ogórki,

pomidory.