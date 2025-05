Rośliny, które odstraszają komary

Niektóre rośliny wydzielają substancje i zapachy, które odstraszają komary. Są naturalnym środkiem chroniącym przed tymi insektami. Sadzone w dużych skupiskach blisko takich miejsc jak okno, balkon, weranda, taras czy inne miejsca odpoczynku w ogrodzie pomagają zrelaksować się na świeżym powietrzu bez nieprzyjemnych ukąszeń.

Reklama

Zioła odstraszające komary

Jak można zauważyć w poniższym zestawieniu, większość roślin odstraszających komary to zioła. To kolejny dowód na ich wyjątkowość. Można korzystać z nich nie tylko w kuchni i kosmetyce. Dodawane do naturalnych środków czyszczących, takich jak ocet, rozpylają zapach po całym domu. Są prozdrowotne, działają kojąco na zmysły. Cieszą oko – większość ziół pięknie kwitnie i przyciąga liczne zapylacze. Okazuje się, że również odstraszają komary. Zaprośmy je więc nie tylko do ogródka warzywno-ziołowego, ale bliżej - na balkony i do domów.

Rośliny na komary [TOP 20]

Reklama

Oto top 20 roślin odstraszających komary:

oregano

2. mięta (najlepiej pieprzowa)

3. bazylia

4. geranium

5. trawa cytrynowa

6. aksamitka

7. lawenda

8. czosnek

9. werbena

10. rozmaryn

11. wrotycz

12. pysznogłówka

13. złocień

14. melisa lekarska

15. tymianek

16. komarzyca

17. kocimiętka

18. pelargonia pachnąca

19. fenkuł (koper włoski)

20. bodziszek korzeniasty