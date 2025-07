Czarna plamistość róży to jedna z najczęstszych i najbardziej uciążliwych chorób, które atakują te ozdobne krzewy. Jeśli na liściach róż pojawiły się ciemne, nieregularne plamy, to bardzo możliwe, że to właśnie czarna plamistość róż. Jak rozpoznać pierwsze objawy, kiedy i czym pryskać oraz czy domowe sposoby naprawdę działają? Sprawdź, jak skutecznie ochronić róże przed tą groźną chorobą.