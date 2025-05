Jak wygląda piwonia drzewiasta?

Najbardziej popularne w Polsce są piwonie chińskie. To piwonie używane do bukietów. Corocznie odrastają prosto z gleby, a zielone łodygi zakończone są pąkami kwiatowymi. Zimą cała część nadziemna rośliny usycha i powinna zostać wycięta. Natomiast piwonia drzewiasta, jak sama nazwa wskazuje, rośnie w formie drzewka, a raczej krzewu, ze zdrewniałymi łodygami. Tej części rośliny się nie ścina. Jej liście są długie, postrzępione i zrzucane na zimę. Oto kilka zdjęć ukazujących wygląd piwonii drzewiastych.

Piwonia drzewiasta - czy obcinać kwiaty po przekwitnięciu?

Kwiaty piwonii drzewiastej są niezwykle okazałe. To jedne z pierwszych kwitnących roślin w ogrodzie, dlatego wyczekuje się ich szczególnie mocno. W związku z tym również jedne z pierwszych przekwitają. Czy należy obcinać przekwitłe kwiaty piwonii? Tak. To wskazany zabieg. Kwiaty piwonii krzewiastej są bardzo duże, a więc po przekwitnięciu zawiązuje także bardzo duże pąki z nasionami. To niezwykle obciążający dla rośliny proces. Jeśli zależy nam na bujnym wzroście rośliny, zagęszczeniu liści i pokroju, obcinamy kwiaty zaraz po przekwitnięciu.

Ważne Jeśli bardzo zależy nam na pozyskaniu nasion z piwonii, można zostawić jeden pąk na krzewie. Jednak wyhodowanie własnej rośliny z nasiona jest czasochłonne i nie ma zagwarantowanego powodzenia. Ceny peonii drzewiastej są stosunkowo wysokie (szczególnie starszych egzemplarzy), dlatego niektórzy próbują własnych sił w rozmnażaniu tego pięknego krzewu.

Jak przycinać piwonie drzewiaste?

Ogólną zasadą jest nieprzycinanie piwonii drzewiastej. Obcina się jedynie przekwitłe kwiaty, by nie osłabiać rośliny poprzez produkcję nasion. W ten sposób zapewniamy jej zdrowy i silny wzrost. Na jakiej wysokości ciąć roślinę po kwitnieniu? Nie wycina się całych łodyg, na których był pąk kwiatowy. Zdaniem ekspertów robimy to wysoko, kilka centymetrów nad widocznym pąkiem na pędzie. Mocniejsze cięcie może spowodować mniejszą liczbę kwiatów w kolejnym sezonie. To najważniejsza zasada dotycząca przycinania peonii krzewiastej. Gdy przez przypadek piwonia z poniższego zdjęcia została ścięta równo na wysokości około 2/3 rośliny (nawet zdrewniałe pędy!), w kolejnym sezonie miała tylko 3 kwiaty. Przed przycięciem zawsze było ich ponad 10 sztuk. Nigdy więcej do tego nie dojdzie ;)

Dopuszcza się oczywiście cięcie ze względów estetycznych. Jeśli roślina wchodzi nam na inne albo niesymetrycznie wygląda i nie wpisuje się to w zamierzoną koncepcję ogrodu, zawsze można przyciąć, by zachowała pożądany kształt.