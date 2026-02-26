Kiedy sadzić tuje?

Jeśli tuje kupione są w donicach, można sadzić je cały rok. Kupione z gołym korzeniem lepiej sadzić wiosną lub jesienią. Zawsze należy pamiętać o obfitym podlewaniu zaraz po posadzeniu i przez kilka tygodni od posadzenia. Zdecydowanie ułatwi to roślinie zaklimatyzowanie się i rozrost systemu korzeniowego.

Co ile sadzić tuje?

Uważa się, że tuje na żywopłot powinny być sadzone w takich odległościach od siebie, aby mogły swobodnie rosnąć przez wiele lat, a po kilku latach tworzyły zieloną ścianę. Nie sadzimy więc od razu blisko siebie. Krzewy te muszą mieć zachowane stosowne odległości, aby nie zagłuszały się wzajemnie, miały odpowiedni dostęp do światła, wody i składników odżywczych z gleby. Zdaniem ekspertów odpowiednim odstępem jest 70 cm. Odległość tę liczy się od pnia rośliny do pnia drugiej rośliny.

W jakiej odległości od ogrodzenia sadzić tuje?

Czy na własnej działce można robić, co nam się żywnie podoba? Sprawdza się tutaj ta sama zasada, którą należy kierować się w życiu: możemy robić, co chcemy, dopóki nie krzywdzimy innych. W przypadku ogrodu należy rozumieć to w taki sposób, aby nie szkodzić sąsiadom i ich posiadłościom. Sadząc więc drzewa i krzewy na własnej działce, należy pamiętać o tym, aby np.:

nie zaciemniały działki sąsiada,

nie zaśmiecały i

nie groziły zawaleniem na ogrodzenie, dom i ogród sąsiada.

Oddziaływanie na nieruchomości sąsiednie to tzw. immisje, które reguluje Kodeks cywilny: Art. 144.[Immisje] Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

W jakiej odległości od płotu powinno sadzić się tuje? Zależy na jaką wysokość będą rosły. Nie ma w tym zakresie przepisów prawa rangi ustawowej, ale można posiłkować się Regulaminem Rodzinnego Ogrodu Działkowego Polskiego Związku Działkowców. Tutaj określono, w jakich odległościach od granicy działki powinny rosnąć drzewa i krzewy ozdobne, drzewa owocowe oraz iglaki. Odległość ta powinna wynosić 2 m. Jeśli jednak mamy do czynienia z okazałymi drzewami, dystans od płotu powinien być większy, np. co najmniej 5 metrów.

Ważne Ogólnie uznaje się, że rośliny dorastające do 2 m wysokości, można sadzić minimum 50 cm od ogrodzenia. Natomiast wyższe wymagają co najmniej 2-metrowej odległości od ogrodzenia, a bardzo wysokie drzewa minimum 5 m.

Jaką wysokość ma tuja?

Tuje mogą tworzyć nawet kilkumetrowe żywopłoty. To właściciel decyduje czy i na jakiej wysokości będzie przycinał zieloną ścianę. Zgodnie z przepisami, jeśli są posadzone blisko granicy działki, powinny być przycinane na wysokości 2 m. Gdy tworzą zielony mur daleko od ogrodzenia, można pozwolić im na wyższy wzrost.

Co grozi za posadzenie wysokich tuj za blisko ogrodzenia?

Jeśli bardzo wysokie tuje znajdują się tuż przy ogrodzeniu, co wpływa na użytkowanie nieruchomości sąsiedniej, np. poprzez zacienienie, sąsiedzi mogą żądać np. przycięcia tuj lub przeniesienia ich w inne miejsce ogrodu. Gdyby właściciel tuj nie zgodził się na taki kompromis, osoba poszkodowana działaniem tego typu immisji może dochodzić swoich praw w sądzie. Sąsiadowi przysługuje roszczenie o zaniechanie immisji lub o przywrócenie stanu zgodnego z prawem. Gdyby z powodu immisji właściciel nieruchomości sąsiedniej poniósł szkodę, może dochodzić jej naprawienia na zasadach ogólnych.