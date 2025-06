Gnojówka z pokrzywy - jak zrobić?

Jak zrobić gnojówkę z pokrzywy? To bardzo proste. Zerwaną pokrzywę zalewamy wodą. Mniej więcej powinno być to 200 g pokrzyw na 1 litr wody. Wiadro przykrywamy i czekamy około 2 tygodni. Po takim czasie gnojówka z pokrzywy jest już gotowa. Do konewki nalewa się litr gnojówki i 10 litrów wody. Takim roztworem można podlewać pomidory. Pamiętajmy, aby nie robić tego po liściach.

Reklama

Jak często podlewać pomidory gnojówką z pokrzywy?

Pomidory najlepiej podlewać gnojówką w czasie silnego wzrostu krzaczków i kwitnienia. Najbardziej pokrzywy potrzebują m.in. wapnia w miesiącach czerwiec-lipiec. Można nawozić pomidory gnojówką co około 2 tygodnie.

Kiedy zbierać pokrzywę na gnojówkę?

Zdaniem ekspertów na gnojówkę najlepsza jest pokrzywa młoda, zerwana przed kwitnieniem. Niektórzy zalecają również zbierać pokrzywę przed południem.

Co zawiera gnojówka z pokrzywy?

Jakie cenne składniki zawiera gnojówka z pokrzywy? Wszystko to, co rośliny uwielbiają czyli: azot, fosfor, wapń, potas, żelazo i magnez.

Na co można gnojówka z pokrzywy?

Na co można stosować gnojówkę z pokrzywy? Nie tylko pomidory kochają gnojówkę. Warto pozostałą po podlaniu pomidorów gnojówkę wykorzystać na inne rośliny. Szczególnie dobrze jest podlać nią inne warzywa, takie jak: ogórki, kalafior czy seler. Uważać trzeba tylko na cebulę, czosnek, groch i fasolę. Roślinom ozdobnym również dobrze robi nawożenie pokrzywą.