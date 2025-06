Uprawa pomidorów

Pomidory są coraz częściej uprawniane w przydomowych ogródkach. Warzywnik przynosi wiele radości i zdrowia. Nic tak nie cieszy jak własne, świeżo zerwane warzywa i owoce. Czas pomidorów zaczyna się na koniec maja, kiedy już nie ma niebezpieczeństwa przymrozków. Pomidory jako warzywa psiankowate uwielbiają ciepło. Do najlepszego wzrostu potrzebują temperatury około 25 stopni. Kochają ziemię lekką, przepuszczalną i próchniczą. Najlepiej wzbogaconą kompostem i obornikiem.

Pomidory dobrze jest sadzić w gruncie, w nasłonecznionym, osłoniętym od wiatru miejscu. Warto zawczasu pomyśleć o wiązaniu krzaczków pomidorów, gdyż rosną bardzo wysokie. Kiedy już mamy je posadzone w gruncie, wystarczy dbać o obrywanie tzw. wilków czyli niepotrzebnych liści pomidorów.

Jak obrywać liście pomidorów?

Liście pomidorów obrywamy ręcznie lub sekatorem. Są trzy podstawowe zasady obrywania liści pomidorów:

obrywamy liście rosnące na samym dole krzaczka, które dotykają ziemi obrywamy wilki i odrosty z ziemi obrywamy liść rosnący poniżej grona z owocami obrywamy chore, uszkodzone liście

Jak rozpoznać wilki pomidorów?

Które liście pomidorów to wilki? Wilki to odrosty wyrastające pomiędzy liściem głównym i pędem głównym krzaczka. Najlepiej zobaczyć to na zdjęciach: