Jak zrobić oprysk z drożdży?

Oprysk z drożdży jest bardzo łatwy do samodzielnego przygotowania. Do jego wykonania potrzebujemy tylko dwóch składników:

100 g drożdży

16 litrów wody

Drożdże należy rozpuścić w wodzie. Najłatwiej zrobić to, gdy jest ciepła. To jedyna czynność, którą trzeba wykonać. Ciecz jest już gotowa do oprysku pomidorów.

Oprysk z drożdży na pomidory

Oprysk z drożdży na pomidory to domowy i ekologiczny sposób na zwalczanie zarazy, chorób grzybowych i bakteryjnych. Dla skuteczności działania, należy powtarzać go kilkakrotnie, np. co półtora tygodnia. Opryskujemy nim dokładnie całe krzaczki pomidorów. Najlepszym czasem na wykonanie oprysku jest okres wegetacji roślin.