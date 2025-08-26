Czego boją się kuny? Sprawdzone sposoby
Kuny są bardzo sprytne, ale mają też swoje słabości. Najbardziej boją się silnych zapachów i ludzi. Nie przepadają za hałasem, światłem i obecnością innych zwierząt. Jeśli chcesz je odstraszyć, postaw na:
- Odstraszacze zapachowe – kuny nie znoszą intensywnych aromatów, takich jak ocet, naftalina, czosnek czy olejek lawendowy. Są również gotowe środki zapachowe na kuny, które znajdziesz w sklepach ogrodniczych.
- Odstraszacze dźwiękowe – emitują dźwięki o wysokiej częstotliwości, które są niesłyszalne dla ludzi, ale nie do zniesienia dla kun.
- Silne światło – włączone światło na poddaszu może zniechęcić zwierzę do osiedlenia się.
Jaki jest naturalny wróg kuny?
Choć w internecie często można przeczytać, że koty odstraszają kuny, niestety – to mit. W rzeczywistości kot nie stanowi zagrożenia dla kuny, a czasami nawet obie strony mogą spokojnie współistnieć w jednej okolicy, ignorując się nawzajem. Kuna jest drapieżnikiem, sprytnym, szybkim i bardzo terytorialnym – to ona częściej odstrasza kota niż odwrotnie.
Skuteczniejszy sposób na kunę to pies, szczególnie większy i czujny. Sam zapach i odgłosy szczekania mogą skutecznie zniechęcić kunę do wejścia na teren posesji. Warto rozłożyć w okolicach strychu lub wejścia na dach sierść psa – kuna wyczuwa, że teren może być już zajęty przez większego drapieżnika i nie ryzykuje konfrontacji.
W dzikiej przyrodzie kuny mają kilku naturalnych wrogów, ale nie występują one powszechnie w otoczeniu domów. Należą do nich: lis, bielik, puszczyk czy puchacz (działają tylko nocą i głównie w lasach). wilki, rysie (nie pojawiają się na terenach zabudowanych).
Jak najszybciej pozbyć się kuny?
Jeśli kuna już jest na poddaszu i chcemy szybko działać, trzeba postawić na gotowe odstraszacze na kuny:
- Odstraszacz zapachowy w granulacie – łatwy w użyciu, wystarczy rozsypać w miejscach bytowania kuny.
- Spray na kuny – świetny do spryskania wejść, szczelin i elementów konstrukcyjnych.
- Ultradźwiękowy odstraszacz elektryczny – działa non stop i nie wymaga wymiany wkładów.
Żywołapka na kuny – jak działa?
Gdy odstraszacze nie działają, warto sięgnąć po żywołapkę. To humanitarna klatka, która łapie zwierzę bez robienia mu krzywdy. Do środka wkładamy przynętę (np. surowe jajko lub wędzoną rybę), a po złapaniu kuny – wypuszczamy ją daleko poza terenem zabudowanym (minimum 20 km).
Ważne! Zgodnie z przepisami, kuna objęta jest częściową ochroną – dlatego nie wolno jej zabijać. Odłowienie i wywóz musi być zgodny z prawem.
Jak zabezpieczyć dach przed kunami?
Kiedy już pozbędziemy się kuny, najważniejsze to zapobiec jej powrotowi. Oto, co warto zrobić:
- Zabezpiecz otwory wentylacyjne – zamontuj stalową siatkę o drobnych oczkach.
- Uszczelnij szczeliny i szpary – nawet najmniejsza luka może być dla kuny wejściem.
- Zastosuj barierę zapachową – regularne stosowanie odstraszacza zapachowego działa prewencyjnie.
- Przytnij gałęzie drzew – które prowadzą bezpośrednio na dach lub strych. Kuny potrafią skakać i wspinać się jak akrobaci.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję