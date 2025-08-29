Kiedy suszyć hortensje?

Kwiaty hortensji można zostawić na zimę na krzakach. Kiedy się zasuszą, również mają swój urok, szczególnie oprószone śniegiem. Jednak dla części ogrodników widok suchych kwiatostanów nie wpisuje się w ich estetykę. Takie osoby ścinają kwiatostany jesienią. Aby się nie zmarnowały, można pomyśleć po pierwsze o zasuszeniu kwiatów do wazonu, a po drugie o przeznaczeniu ściętych łodyg na rozmnażanie hortensji.

Co więcej, można cieszyć się hortensjami w wazonie przez krótszy okres czasu, a można również pomyśleć o ich zasuszeniu. Wówczas będą ozdobą przez cały okres jesienno-zimowy, gdy nie mamy już dostępu do świeżych kwiatów z ogrodu. Kiedy najlepiej wykonać suszenie hortensji? Na koniec sierpnia i na początku września, gdy kwiatostany są już w pełni rozwinięte i nie zaczęły jeszcze brązowieć. To również dobry czas na rozmnażanie z patyków.

Jak suszyć hortensje, aby nie straciły koloru?

Co zrobić, aby w trakcie suszenia hortensje nie straciły koloru? Najważniejsze jest suszenie ich w odpowiednim miejscu. Utrata koloru suszonych hortensji spowodowana jest przez dostęp do promieni słonecznych. Najgorsze co możemy zrobić to suszyć je bezpośrednio na słońcu. Najlepsze co możemy zrobić to wybrać miejsce ciemne, np. garaż.

Ważne Dla zachowania koloru suszonych hortensji ważny jest również moment ich ścięcia. Muszą być w pełni rozkwitnięte, ale też jeszcze nie przekwitające.

Jak suszyć hortensje bukietowe?

Jest kilka sposobów na zasuszenie kwiatów hortensji. Każdy z nich wymaga obcięcia łodyg kwiatowych w momencie, kiedy kwiatostany są już w pełni rozwinięte. Można poczekać dłużej, ale nie powinno się robić tego wcześniej, ponieważ nierozwinięte kwiaty opadną i nie będą wyglądały estetycznie. Czekamy dłużej, jeśli dana odmiana hortensji się przebarwia i zależy nam na zatrzymaniu konkretnego wybarwienia.

Ważne Kwiaty hortensji ścinamy, kiedy jest sucho. Jeśli część kwiatów chcemy zostawić na krzaku, do ścięcia wybieramy te, które nam przeszkadzają (np. pokładają się) albo są niewidoczne w ogrodzie, a można wyeksponować je w wazonie np. w centralnym miejscu w salonie.

Kolejnym ważnym punktem jest obowiązkowe oberwania wszystkich liści znajdujących się na łodydze. Strzepujemy z kwiatów ewentualne owady, ślimaki, igły i liście. Jeśli obcięliśmy zbyt długą łodygę, docinamy ją na wybranej wysokości. Pozostałe patyki można wykorzystać do rozmnażania hortensji. Najlepiej jeśli posiadają minimum dwa oczka po liściach. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule o rozmnażaniu hortensji.

Ważne, aby wyrwać także te listki, które znajdują się w środku kwiatostanów. Nie martwmy się, gdy przez omyłkę usuniemy część kwiatostanu. Takie małe kwiatki można wykorzystać do mini wazoników, by zdobiły np. umywalkę w łazience.

Pierwszy sposób na suszenie hortensji zakłada powieszenie łodyg kwiatowych w dosyć ciemnym miejscu. Chodzi o to, aby nie były narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Hortensje powinny wisieć kwiatami w dół celem zaschnięcia rośliny w pozycji wyprostowanej. Brak wody powoduje opadanie kwiatostanów, a takie suszki wyglądają po prostu na zwiędłe, a nie o taki efekt zabiegamy.

Drugi sposób to pozostawienie ściętych hortensji luźno w wazonie. Kwiatostany nie powinny być ściśnięte, ponieważ mogą zbrązowieć albo zaschną w nienaturalnym kształcie. Jedni wlewają do wazonu odrobinę wody 2-3 cm. Inni pozostawiają je bez wody. Jeśli zdecydowaliśmy się na wodę, nie dolewamy jej po wchłonięciu przez łodygi.

Czekamy około 2-3 tygodni i kwiaty powinny być już zasuszone. Można wykorzystać je do tworzenia kompozycji w wazonie czy też innych aranżacji, np. wianków, ozdób jesiennych. Suszone kwiaty stracą delikatnie kolor, nie będą tak żywe jak w środku lata, ale prawidłowo zasuszone dobrze zachowają wybarwienie.

Jak suszyć hortensje Anabelle?

Suszenie hortensji Anabelle wykonujemy w podobny sposób, z tym że ze względu na jej większą wiotkość, najlepszym sposobem będzie powieszenie kwiatostanów łodygą do góry z dala od promieni słonecznych. Można wieszać je w bukietach lub pojedynczo.

Jak suszyć hortensje ogrodowe?

Hortensję ogrodową suszymy tak jak hortensję bukietową z jednym zastrzeżeniem. Pamiętajmy, że ten rodzaj hortensji kwitnie na pędach dwuletnich. Kwiaty hortensji ogrodowej ścinamy więc bardzo wysoko. Ścięte gałązki powinny być jak najkrótsze. W ten sposób zyskamy zasuszone kwiaty, a jednocześnie nie stracimy na kwitnieniu w kolejnym sezonie.

Co zrobić, kiedy hortensje zasuszyły się na brązowo?

Czasami z różnych względów (np. zły moment ścięcia, duże nasłonecznienie) hortensje mogą zasuszyć się na brązowo. Co zrobić z takimi kwiatami? Dobrym pomysłem jest przeznaczenie ich na dekoracje jesienne. Idealnie komponują się z dyniami i innymi suszkami. Takie hortensje świetnie prezentują się we wnętrzach boho lub rustykalnych. Można również spryskać je sprayem, np. złotym. Wykorzystuje się je w dekoracjach bożonarodzeniowych.