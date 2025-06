Wpis Nadleśnictwa Lwówek Śląski zawiera zdjęcia padalca i kluczowe wyjaśnienie. Jeden z leśników przyznaje, że jeszcze niedawno sam musiał edukować swoje córki, by odróżniały padalca od żmii. Podkreśla jednak, że padalec zwyczajny (Anguis fragilis) to beznogi gad z rodziny jaszczurkowatych. To kluczowa informacja: padalec to jaszczurka, która w toku ewolucji straciła kończyny, a nie wąż! Jest całkowicie niegroźny dla ludzi i zwierząt domowych, a w sytuacji zagrożenia może udawać martwego lub odrzucić ogon.

Jak rozpoznać padalca?

Aby nie pomylić padalca z wężem, warto znać jego charakterystyczne cechy:

Długość: Zazwyczaj od 30 do 50 cm , rzadko do 60 cm.

, rzadko do 60 cm. Ciało: Smukłe, walcowate, gładkie i błyszczące. Wygląda na "ślisko", ale nie jest pokryte śluzem.

Kolor: Od brązowego, przez miedziany, po szarawy . Samce często mają bardziej szarawy odcień, a samice i młode mogą mieć ciemniejszy grzbiet i jasny pas wzdłuż boków.

. Samce często mają bardziej szarawy odcień, a samice i młode mogą mieć ciemniejszy grzbiet i jasny pas wzdłuż boków. Głowa: Niewielka, słabo odróżniająca się od tułowia, z małymi oczami.

Oczy: Posiada powieki , co stanowi kluczową różnicę od węży (węże mają przezroczyste "soczewki" zamiast ruchomych powiek).

, co stanowi kluczową różnicę od węży (węże mają przezroczyste "soczewki" zamiast ruchomych powiek). Ogon: Długi, stanowiący nawet 2/3 długości ciała. Padalec potrafi go odrzucić w sytuacji zagrożenia (autotomia).

Pogromca ślimaków w Twoim ogrodzie

Kluczową zaletą obecności padalca w ogrodzie jest jego dieta. "Padalec (Anguis fragilis) żywi się głównie ślimakami nagimi, a więc pomaga w walce ze szkodnikami w ogrodzie" – czytamy we wpisie Nadleśnictwa Lwówek Śląski.

W czasach, gdy po obfitych deszczach ślimaki gromadnie plądrują młode roślinki w warzywniakach, taki "gość" staje się nieocenionym sprzymierzeńcem. Leśnik podkreśla: "Taki gość, jak padalec, jest naszym najlepszym sprzymierzeńcem w walce z niszczycielskimi ślimakami". Zamiast obawiać się padalca, powinniśmy cieszyć się z jego obecności, ponieważ aktywnie wspiera zdrowie i urodzaj w naszych ogrodach.