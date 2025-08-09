Czy obcinać lilie po przekwitnięciu?

Nie – lilii nie przycinamy od razu po przekwitnięciu. Choć ich wysokie, sztywne łodygi bez kwiatów mogą wyglądać mało estetycznie, są roślinie potrzebne. To przez nie liście dostarczają cebuli składników pokarmowych potrzebnych do regeneracji po kwitnieniu i przygotowania do zimy.

Co zrobić z łodygami lilii po przekwitnięciu?

Z wierzchołków łodyg zrywamy przekwitłe kwiaty – zapobiega to zawiązywaniu nasion, które niepotrzebnie osłabiają cebulę. Pozostawiamy łodygi i liście, dopóki nie zaczną naturalnie żółknąć i zamierać. Obrywamy stopniowo żółknące liście, aby roślina nie zużywała energii na ich utrzymanie.

Kiedy przyciąć łodygi lilii?

Łodygi przycinamy dopiero wtedy, gdy całkowicie zżółkną i zaczną zasychać. To znak, że cebula zakończyła proces gromadzenia zapasów i łodyga nie jest jej już potrzebna. Przycinamy ją nisko przy ziemi, ostrym sekatorem.

Gdzie sadzić lilie, aby łodygi po kwitnieniu nie szpeciły rabaty?

Ponieważ lilie po przekwitnięciu długo utrzymują bezkwiatowe pędy, dobrze sadzić je:

na tle traw ozdobnych lub wyższych bylin,

w grupach z innymi roślinami maskującymi ich wygląd,

w miejscach mniej reprezentacyjnych, np. w dalszych częściach ogrodu.

Jak sadzić lilie, żeby dobrze rosły?

Lilie sadzimy:

jesienią – od połowy września do początku października,

– od połowy września do początku października, lub wiosną – szczególnie odmiany późno kwitnące.

Stanowisko musi być słoneczne lub lekko ocienione, z żyzną, przepuszczalną i lekko wilgotną glebą, o odczynie pH 5,5–6,5 (lekko kwaśne) – wyjątkiem jest lilia biała i część mieszańców azjatyckich, które wolą pH neutralne (6,5–7,0).

Przed sadzeniem spulchniamy ziemię do głębokości ok. 40 cm, dodajemy dojrzały kompost, pozostawiamy glebę na 2–3 tygodnie. Dopiero po tym czasie sadzimy cebule do gruntu.

Czy lilie trzeba przycinać co roku?

Tak, ale dopiero po naturalnym zaschnięciu łodyg. Regularne przycinanie pozwala zachować zdrowie cebul i estetykę rabaty.

Czy lilie można przyciąć na zielono?

Nie zaleca się tego. Zbyt wczesne usunięcie zielonej łodygi i liści osłabia cebulę i może wpłynąć na brak kwitnienia w kolejnym roku.

Co zrobić z cebulami lilii po sezonie?

Jeśli rosną w gruncie i są odporne na mróz – można je pozostawić. W przypadku bardziej wrażliwych odmian zaleca się wykopanie cebul, wysuszenie i przechowanie ich w chłodnym, przewiewnym miejscu.