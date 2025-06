Regularne przycinanie lawendy to klucz do jej pięknego wyglądu, bujnego kwitnienia i zdrowego wzrostu. Sprawdź, kiedy najlepiej przycinać lawendę, jak wykonać letnie cięcie krok po kroku i czego unikać, by nie osłabić rośliny. Dzięki kilku prostym zabiegom lawenda stanie się prawdziwą ozdobą ogrodu – gęstą, zwartą i obficie kwitnącą.