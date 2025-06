Trawnik w ogrodzie

Trawnik jest w prawie każdym polskim ogrodzie. To miejsce przeznaczone zwykle do zabawy, grania w piłkę, oddzielające poszczególne rabaty i stanowiące chlubę gospodarza. O ile rabaty to przeważnie domena kobiet, o trawę dbają panowie. Coraz częściej można jednak spotkać ogrody bez trawników. Jednym z prekursorów takich przestrzeni jest Mateusz Kałafut, autor książki "Bylinowy ogród bez trawnika". Mimo wszystko, większość Polek i Polaków posiada mniejszy bądź większy trawnik. W związku z tym zadają pytania: jak często podlewać i kosić trawę.

Jak często podlewać trawnik?

Podstawowa informacja, z jaką należy się zapoznać to fakt płytkiego systemu korzeniowego trawy. Nie sięgnie korzeniami wgląd ziemi i nie pobierze jej z niższych warstw. W związku z tym konieczne jest systematyczne dostarczanie jej wody.

Na pytanie jak często podlewąć trawnik nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ale jest wiele podpowiedzi. Oczywiście po posianiu trawy lub zrobieniu dosiewki trawę podlewamy dużo częściej. Musimy dać jej możliwość zakiełkowania i wzrostu. Nasiona potrzebują do tego stale utrzymującej się delikatnej wilgoci. W tym celu trawa może wymagać nawet dwukrotnego podlewania w czasie dnia. Latem przy wysokich temperaturach podlewa się obowiązkowo codziennie. Natomiast w innym okresie przy średnich temperaturach powinno wystarczyć podlewanie 2 razy w tygodniu.

Ważne Trawę zaczynamy podlewać późną wiosną po przymrozkach i kończymy mniej więcej w październiku, kiedy przyjdą pierwsze mrozy. Latem najlepiej podlewać rano. Przy dużych upałach nawet od godziny 4 rano.

Jak często kosić trawnik?

Odpowiedź na pytanie jak często kosić trawnik uzależniona jest oczywiście od tempa wzrostu trawy. Częściej będziemy kosili trawę wiosną, kiedy po obfitych opadach deszczu oraz mineralnym nawożeniu aż rwie się do wzrostu. Rzadziej użyjemy kosiarki w okresach suszy i wysokich temperatur. Wiosną, przy wykonaniu odpowiedniej pielęgnacji i nawożenia, kosimy maksymalnie raz w tygodniu, ale może okazać się, że potrzebne jest częstsze jej skracanie. Odpowiednio rzadziej robimy to mniej więcej od lipca, szczególnie w okresach suszy. Wówczas wskazane jest wyższe koszenie trawy. Taki zabieg zapobiega wysychaniu trawnika.