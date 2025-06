Dlaczego trawnik usycha?

Często pod koniec czerwca, w lipcu i sierpniu trawnik zaczyna tracić kolor, żółknie i niekiedy nawet usycha. Wynika to zwykle z braku składników mineralnych występujących w glebie. Trawnik nawozimy wczesną wiosną. O tej porze roku występują też częste deszcze. Wszystko to sprzyja bujnemu i zdrowemu wzrostowi, szczególnie jeśli została wykonana aeracja, wertykulacja i dosiewka. Do czerwca po wiosennym nawożeniu nie ma już śladu. Utrata barwy trawy wskazuje na niedobory azotu.

Ważne Kiedy latem trawnik zaczyna żółknąć i wolniej rosnąć to znak, że brakuje mu azotu.

Co zrobić, żeby trawnik był zielony?

Jeśli zauważymy, że trawnik zaczyna żółknąć i wolniej rosnąć, jego kolor nie jest już tak intensywny jak wiosną, należy posypać go nawozem mineralnym. Jaki nawóz będzie odpowiedni? Teraz jest dobry czas na zasilenie trawy nawozem bogatym w azot, potas i fosfor. To trzy najważniejsze składniki, które trzeba dostarczyć trawie, jeśli zależy nam na gęstym i mocno zielonym dywanie. Można pomyśleć również o nawozie wieloskładnikowym zawierającym dodatkowo siarkę i magnez. Po nawożeniu zawsze pamiętajmy o regularnym podlewaniu trawnika tak, aby nasze działanie było szybkie i skuteczne. Jeśli gleba jest twarda, zbita, utrudnia rozrost trawy i pobieranie niezbędnych składników odżywczych. Warto zastosować wówczas nawóz z dodatkiem kompostu lub mączki bazaltowej. To wskazówka ekspertów z Zielonego Pogotowia.

Po zastosowaniu takich nawozów nie trzeba długo czekać na poprawę. Zapewniając trawie wszystkiego, czego potrzebuje do prawidłowego wzrostu, z pewnością będziemy mieli trawnik nie mniej zielony niż u sąsiada ;)