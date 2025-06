Co zamiast hortensji w ogrodzie?

Jeśli lubisz kwitnące, dekoracyjne krzewy, ale nie chcesz tracić czasu na wymagającą pielęgnację hortensji, skorzystaj z tych propozycji:

budleja Dawida – „motyli krzew”, kwitnący całe lato, odporny na suszę;

– „motyli krzew”, kwitnący całe lato, odporny na suszę; lagerstremia indyjska – efektowna „lilak indiański”, pachnące kwiaty latem;

– efektowna „lilak indiański”, pachnące kwiaty latem; przywarka japońska – zaliczana do tej samej rodziny co hortensje, ale bardziej odporna;

– zaliczana do tej samej rodziny co hortensje, ale bardziej odporna; piątak lancetowaty – zimozielony krzew o delikatnych kwiatach i oryginalnej formie;

– zimozielony krzew o delikatnych kwiatach i oryginalnej formie; kalina koralowa – pachnący, ozdobny krzew o czerwonych jagodach i dekoracyjnych kwiatach.

Budleja Dawida. Warto zasadzić ją zamiast hortensji

Budleja Dawida (Buddleja davidii) słynie z niezwykłej zdolności przyciągania motyli. Jej pędy obsypane są w letnich miesiącach wiechami fioletowych, różowych, białych lub pomarańczowych kwiatów, często o intensywnym zapachu. Budleja nie tylko zdobi, ale też pełni funkcję ekologiczną, wspierając bioróżnorodność.

Pielęgnacja : minimalne wymagania – toleruje gleby lekkie i przeciętne, znosi suszę.

: minimalne wymagania – toleruje gleby lekkie i przeciętne, znosi suszę. Stanowisko : pełne słońce, choć poradzi sobie też w lekkim półcieniu.

: pełne słońce, choć poradzi sobie też w lekkim półcieniu. Pielęgnacja : przycinanie po kwitnieniu – silnie odmładza krzew i przedłuża kwitnienie.

: przycinanie po kwitnieniu – silnie odmładza krzew i przedłuża kwitnienie. Zaleta : długo kwitnie (czerwiec-wrzesień), przyciąga pożyteczne owady i wygląda pięknie w letnich ogrodach.

: długo kwitnie (czerwiec-wrzesień), przyciąga pożyteczne owady i wygląda pięknie w letnich ogrodach. Uwaga: może się rozsiewać – wybieraj karłowe odmiany lub ogranicz nasadzenia.

Lagerstremia indyjska może stanowić alternatywę dla hortensji

Lagerstremia indyjska (Lagerstroemia indica), znana jako indyjski bez, kusi spektakularnym i długotrwałym kwitnieniem. To idealna propozycja dla miłośników egzotyki, którzy chcą wprowadzić do ogrodu tropikalny akcent.

Kwiaty : różowe, czerwone, fioletowe, często o zmieniającym się odcieniu.

: różowe, czerwone, fioletowe, często o zmieniającym się odcieniu. Stanowisko : pełne słońce – im więcej słońca, tym obfitsze kwitnienie.

: pełne słońce – im więcej słońca, tym obfitsze kwitnienie. Gleba : przepuszczalna, umiarkowanie żyzna, o dobrym drenażu.

: przepuszczalna, umiarkowanie żyzna, o dobrym drenażu. Pielęgnacja : przycinanie wczesną wiosną w celu pobudzenia pąków kwiatowych.

: przycinanie wczesną wiosną w celu pobudzenia pąków kwiatowych. Zaleta: długie i spektakularne kwitnienie, dekoracyjna kora, odporność na choroby ogrodowe.

Przywarka japońska – dzika kuzynka hortensji

Przywarka japońska (Hydrangea paniculata) to prawdziwa perełka dla miłośników hortensji, którzy szukają odmiany bardziej odpornej i mniej kapryśnej. Jest to roślina wyjątkowo uniwersalna – nadaje się zarówno do ogrodów wiejskich, jak i nowoczesnych aranżacji.

Stanowisko : toleruje słońce i półcień, znosi mrozy do -30 °C.

: toleruje słońce i półcień, znosi mrozy do -30 °C. Gleba : pH umiarkowane, lekko kwaśne, ale także przeciętne.

: pH umiarkowane, lekko kwaśne, ale także przeciętne. Kwiaty : biało-różowe wiechy kwiatowe, które latem przebarwiają się na malinowo lub zielono.

: biało-różowe wiechy kwiatowe, które latem przebarwiają się na malinowo lub zielono. Pielęgnacja : przycinanie wiosną – twarde cięcie bardzo dobrze wpływa na obfite kwitnienie.

: przycinanie wiosną – twarde cięcie bardzo dobrze wpływa na obfite kwitnienie. Zaleta: łatwa w uprawie, dekoracyjna przez całe lato i jesień, długo kwitnie i ma dużą odporność.

Piątak lancetowaty. Posadź zamiast hortensji

Piątak lancetowaty (Pentas lanceolata) to propozycja dla tych, którzy cenią sobie subtelną elegancję i rośliny o całorocznej atrakcyjności. Ten krzew zimozielony z delikatnymi liśćmi i dekoracyjnymi pędami doskonale sprawdzi się jako tło dla innych roślin.

Stanowisko : pełne słońce, dobrze zdrenowane gleby.

: pełne słońce, dobrze zdrenowane gleby. Gleba : piaszczysta, wapienna, lekka.

: piaszczysta, wapienna, lekka. Zaleta : zimozielony, dekoracyjny przez cały rok, odporny na suszę i mrozy.

: zimozielony, dekoracyjny przez cały rok, odporny na suszę i mrozy. Pielęgnacja: lekkie cięcie po kwitnieniu, usuwanie przekwitłych kwiatostanów.

Kalina koralowa. Pięknie pachnie i jest łatwiejsza w uprawie niż hortensja

Kalina koralowa (Viburnum opulus) zachwyca zarówno wyglądem, jak i intensywnym zapachem. To klasyk, który nigdy nie wychodzi z mody i świetnie sprawdzi się zarówno w dużym ogrodzie, jak i na mniejszej przestrzeni.