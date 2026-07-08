Dziennik Gazeta Prawana logo

Czy koszenie trawy w niedzielę jest zakazane?

Felicja Mrzonka
dzisiaj, 22:58
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
czy można kosić trawę w niedzielę
Czy można kosić trawę w niedzielę?/Shutterstock
Dlaczego niektórzy twierdzą, że nie można kosić trawy w niedzielę? Czy są przepisy prawne zakazujące koszenia trawy w tym dniu? Czy zgłoszenie na Policję hałasowania w niedzielę może poskutkować mandatem?

Koszenie trawy w niedzielę

Koszenie trawy w niedzielę uważane jest za niedopuszczalne przez katolików, dla których niedziela jest dniem świętym, dniem odpoczynku. Tego dnia powstrzymują się od prac ciężkich i niekoniecznych. Przyjęło się więc, że w niedzielę nie kosi się trawy. Chociaż w dzisiejszych czasach coraz mniej osób wierzących pilnuje się tego zakazu, wszystkie niedziele jako dni ustawowo wolne od pracy traktuje się wyjątkowo. To czas odpoczynku po tygodniu pracy zawodowej i sobocie często przeznaczonej na porządki w domu i ogrodzie. Tradycyjnie przyjęło się, że niedziela to dzień relaksu i spotkań w rodzinnym lub przyjacielskim gronie. Hałas kosiarki może rzeczywiście przeszkadzać, szczególnie w godzinach porannych czy wieczornych. O ile jest to możliwe, warto zaplanować koszenie w innym dniu tygodnia. Jeśli jednak z różnych względów nie ma takiej możliwości, najlepiej porozmawiać o tym z sąsiadami. Często zwykła rozmowa wystarczy i zapobiega eskalacji konfliktu.

Czy można kosić trawę w niedzielę?

Czy w polskim systemie prawnym istnieją przepisy zakazujące koszenia trawy w niedzielę? Nie. Polskie prawo nie zakazuje koszenia trawy ani w niedziele, ani w święta ustawowo wolne od pracy. Chodzi tutaj o tzw. zasady współżycia społecznego (na które niekiedy powołują się także sądy). Przyjmuje się, że każdy może korzystać ze swoich praw w takich granicach, które nie powodują naruszania praw sąsiadów. Odnosimy się tutaj do tzw. immisji z prawa cywilnego. Immisje to działanie na własnej działce, ale oddziaływujące także na działkę bądź działki sąsiednie. Mogą być bezpośrednie lub pośrednie. Do pośrednich zalicza się właśnie m.in. hałas. Jego natężenie nie powinno przekraczać przeciętnej miary wynikającej z przeznaczenia nieruchomości oraz z miejscowych stosunków.

Wydaje się, że jednorazowe lub sporadyczne koszenie trawy w niedzielę nie uzasadnia wezwania Policji (szczególnie jeśli zostało usprawiedliwione w sąsiedzkiej rozmowie). Natomiast notoryczne i długotrwałe koszenie trawy w każdą niedzielę można próbować zgłaszać jako zakłócanie spokoju i immisje z Kodeksu cywilnego.

Zobacz również
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: niedzielatrawakoszenie trawy
Powiązane
zacienione miejsce w ogrodzie bluszcz hedera pnącze do cienia
Co zamiast trawy w grodzie? Te rośliny są odporne na słońce, cień i deptanie
Koszenie trawy
Pierwsze koszenie trawy po zasianiu - kiedy wykonać? Kiedy pierwsze koszenie trawnika po siewie i z rolki? Na jaką wysokość?
trawnik jak często kosić
Jak często podlewać i kosić trawnik? Podstawowe zasady pielęgnacji
Felicja Mrzonka
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraCzym spryskać mączniaka na ogórkach? Domowy sposób zwalczania choroby »
Zobacz
|
Przepis na walkę z grzybicą i zmęczeniem nóg
Sposób na walkę z grzybicą stóp i zmęczeniem nóg. Wsyp tę przyprawę do miski z ciepłą wodą
Nowa Dacia Striker
Nowa Dacia Striker odleciała z ceną i stylem. Kosztuje znacznie mniej niż rywale
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj