Chcesz mieć więcej dużych owoców na krzaku borówki? Wystarczy prosty trik – domowy nawóz z dodatkiem popularnego produktu spożywczego. To tani i skuteczny sposób na zakwaszenie gleby i pobudzenie roślin do owocowania. Sprawdź, jak przygotować naturalny roztwór i kiedy podlewać borówki, by dały obfity plon.