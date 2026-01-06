- Dlaczego monstera "płacze"? Co to znaczy?
Dlaczego monstera "płacze"? Co to znaczy?
To, co wygląda jak łzy na liściach, to efekt gutacji – naturalnego procesu, który pozwala roślinie pozbyć się nadmiaru wody. Zamiast parowania (transpiracji), monstera wykorzystuje wypotniki (hydatody), które wydzielają krople na brzegach liści. To jej sposób na radzenie sobie z wilgocią, zwłaszcza gdy parowanie jest utrudnione.
Co powoduje gutację? Te błędy w pielęgnacji to najczęstsze przyczyny
Monstera może „płakać” z kilku powodów – i wszystkie mają związek z warunkami, w jakich rośnie. Zjawisko gutacji pojawia się najczęściej, gdy:
- roślina jest zbyt obficie podlewana,
- podłoże zawiera za dużo soli mineralnych,
- w pomieszczeniu panuje bardzo wysoka wilgotność powietrza,
- monstera nie może odparować wody w naturalny sposób.
Monstera w pomieszczeniu! Galeria zdjęć, inspiracje
Co robić, gdy monstera "płacze"?
Krople na liściach nie oznaczają choroby. Ale warto zareagować. Przede wszystkim:
- Trzeba ograniczyć podlewanie. Latem wystarczy raz w tygodniu, zimą co dwa tygodnie.
- Sprawdzić wilgotność powietrza. Optymalna to 50–60%.
- Dostosować ziemię. Monstera lubi lekkie, przepuszczalne podłoże – np. torf z dodatkiem perlitu, włókna kokosowego czy kory storczykowej.
- Wytrzeć liście monstery. Pozostawiona woda może prowadzić do chorób grzybowych i brzydkich plam.
„Płacząca” monstera to nie problem – ale sygnał
Krople na liściach monstery nie są powodem do paniki, ale warto je potraktować jako cenną wskazówkę. Roślina daje Ci znać, że coś w jej otoczeniu wymaga poprawy. A im szybciej zareagujesz, tym lepiej będzie się rozwijać – bez łez.
Które rośliny też „płaczą”? Gutacja to nie tylko problem monstery
Monstera to nie wyjątek – gutacja może występować także u innych roślin doniczkowych. Najczęściej „płaczą”:
- skrzydłokwiaty,
- zamiokulkasy,
- sukulenty (np. kalanchoe, grubosz),
- fikusy,
- filodendrony,
- draceny,
- storczyki,
- bananowce.
Czy monstera jest trująca?
Tak, niestety – monstera zawiera szczawiany wapnia, które mogą podrażniać skórę i błony śluzowe. Dlatego trzymaj ją z daleka od dzieci i zwierząt domowych. Spożycie liścia może powodować pieczenie w jamie ustnej, opuchliznę i problemy żołądkowe.
