Dlaczego monstera "płacze"? Co to znaczy?

To, co wygląda jak łzy na liściach, to efekt gutacji – naturalnego procesu, który pozwala roślinie pozbyć się nadmiaru wody. Zamiast parowania (transpiracji), monstera wykorzystuje wypotniki (hydatody), które wydzielają krople na brzegach liści. To jej sposób na radzenie sobie z wilgocią, zwłaszcza gdy parowanie jest utrudnione.

Reklama

Co powoduje gutację? Te błędy w pielęgnacji to najczęstsze przyczyny

Monstera może „płakać” z kilku powodów – i wszystkie mają związek z warunkami, w jakich rośnie. Zjawisko gutacji pojawia się najczęściej, gdy:

roślina jest zbyt obficie podlewana,

podłoże zawiera za dużo soli mineralnych,

w pomieszczeniu panuje bardzo wysoka wilgotność powietrza,

monstera nie może odparować wody w naturalny sposób.

Monstera w pomieszczeniu! Galeria zdjęć, inspiracje

Co robić, gdy monstera "płacze"?

Krople na liściach nie oznaczają choroby. Ale warto zareagować. Przede wszystkim:

Trzeba ograniczyć podlewanie . Latem wystarczy raz w tygodniu, zimą co dwa tygodnie.

. Latem wystarczy raz w tygodniu, zimą co dwa tygodnie. Sprawdzić wilgotność powietrza . Optymalna to 50–60%.

. Optymalna to 50–60%. Dostosować ziemię . Monstera lubi lekkie, przepuszczalne podłoże – np. torf z dodatkiem perlitu, włókna kokosowego czy kory storczykowej.

. Monstera lubi lekkie, przepuszczalne podłoże – np. torf z dodatkiem perlitu, włókna kokosowego czy kory storczykowej. Wytrzeć liście monstery. Pozostawiona woda może prowadzić do chorób grzybowych i brzydkich plam.

„Płacząca” monstera to nie problem – ale sygnał

Krople na liściach monstery nie są powodem do paniki, ale warto je potraktować jako cenną wskazówkę. Roślina daje Ci znać, że coś w jej otoczeniu wymaga poprawy. A im szybciej zareagujesz, tym lepiej będzie się rozwijać – bez łez.

Które rośliny też „płaczą”? Gutacja to nie tylko problem monstery

Monstera to nie wyjątek – gutacja może występować także u innych roślin doniczkowych. Najczęściej „płaczą”:

skrzydłokwiaty,

zamiokulkasy,

sukulenty (np. kalanchoe, grubosz),

fikusy,

filodendrony,

draceny,

storczyki,

bananowce.

Czy monstera jest trująca?

Tak, niestety – monstera zawiera szczawiany wapnia, które mogą podrażniać skórę i błony śluzowe. Dlatego trzymaj ją z daleka od dzieci i zwierząt domowych. Spożycie liścia może powodować pieczenie w jamie ustnej, opuchliznę i problemy żołądkowe.