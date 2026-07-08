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Czym spryskać mączniaka na ogórkach? Domowy sposób zwalczania choroby

Felicja Mrzonka
dzisiaj, 23:13
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Czym spryskać mączniaka na ogórkach? Domowy sposób zwalczania choroby/dziennik.pl
Mączniak na ogórkach już się pojawia. Biały nalot lub żółte i rdzawe plamy na liściach mogą doprowadzić do obumarcia rośliny. Mączniakowi sprzyjają występujące ostatnio częste opady deszczu. Czym spryskać? Oto domowy sposób na mączniaka.

Mączniak na ogórkach

Jak rozpoznać mączniaka na ogórkach? Jeśli liście pokrywa biały nalot, najprawdopodobniej mamy do czynienia z mączniakiem prawdziwym. Natomiast żółte i rdzawe plamy mogą oznaczać mączniaka rzekomego. Pojawiają się szczególnie w okresach częstych opadów deszczu występujących przy temperaturze około 20 stopni lub wyższej. Powstawaniu choroby grzybowej w postaci mączniaka sprzyja brak wietrzenia przy uprawie w szklarniach i pod foliami.

Czym pryskać mączniaka na ogórkach?

Jest wiele sposobów na mączniaka. Warto spróbować domowej mieszanki z czosnku granulowanego, mleka krowiego i sody oczyszczonej.

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Domowy sposób na mączniaka na ogórkach

Składniki na domowy oprysk na mączniaka:

  • 500 ml cieplej wody
  • 2 płaskie łyżki czosnku granulowanego
  • 200 ml mleka krowiego
  • 2 płaskie łyżki sody oczyszczonej

Do 500 ml ciepłej wody dodać 2 płaskie łyżki czosnku granulowanego. Dokładnie wymieszać. Następnie dolać 200 ml mleka krowiego. Ponownie wymieszać. Na końcu dodać 2 płaskie łyżki sody oczyszczonej. Kolejny raz wszystko należy porządnie wymieszać. Taką mieszankę należy rozcieńczyć z wodą w proporcjach 1:3 czyli 100 ml mieszanki dolać do 300 ml wody albo 200 ml do 600 ml. Tak sporządzony oprysk wlewamy do spryskiwacza. Dokładnie zraszamy nim całe rośliny i powtarzamy naturalny oprysk co około 10-14 dni.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: chorobadomowy sposóbopryskogórki
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