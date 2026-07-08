Czym spryskać mączniaka na ogórkach? Domowy sposób zwalczania choroby

Mączniak na ogórkach
Jak rozpoznać mączniaka na ogórkach? Jeśli liście pokrywa biały nalot, najprawdopodobniej mamy do czynienia z mączniakiem prawdziwym. Natomiast żółte i rdzawe plamy mogą oznaczać mączniaka rzekomego. Pojawiają się szczególnie w okresach częstych opadów deszczu występujących przy temperaturze około 20 stopni lub wyższej. Powstawaniu choroby grzybowej w postaci mączniaka sprzyja brak wietrzenia przy uprawie w szklarniach i pod foliami.
Czym pryskać mączniaka na ogórkach?
Jest wiele sposobów na mączniaka. Warto spróbować domowej mieszanki z czosnku granulowanego, mleka krowiego i sody oczyszczonej.
Domowy sposób na mączniaka na ogórkach
Składniki na domowy oprysk na mączniaka:
- 500 ml cieplej wody
- 2 płaskie łyżki czosnku granulowanego
- 200 ml mleka krowiego
- 2 płaskie łyżki sody oczyszczonej
Do 500 ml ciepłej wody dodać 2 płaskie łyżki czosnku granulowanego. Dokładnie wymieszać. Następnie dolać 200 ml mleka krowiego. Ponownie wymieszać. Na końcu dodać 2 płaskie łyżki sody oczyszczonej. Kolejny raz wszystko należy porządnie wymieszać. Taką mieszankę należy rozcieńczyć z wodą w proporcjach 1:3 czyli 100 ml mieszanki dolać do 300 ml wody albo 200 ml do 600 ml. Tak sporządzony oprysk wlewamy do spryskiwacza. Dokładnie zraszamy nim całe rośliny i powtarzamy naturalny oprysk co około 10-14 dni.
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