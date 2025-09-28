Najpiękniejsze byliny wieloletnie, długo kwitnące, zimujące w gruncie - galeria zdjęć

Pysznogłówka ogrodowa – energetyczna królowa rabaty

Pysznogłówka to bylina, której nie da się przeoczyć – jej intensywnie czerwone, różowe lub fioletowe kwiaty zdobią ogród od lipca aż do września. Osiąga ok. 80–100 cm wysokości, dlatego świetnie sprawdzi się na tyłach rabaty. Lubi słońce, ale dobrze czuje się też w lekkim półcieniu. Jej kwiaty wyglądają jak dzikie pióropusze, a liście pachną delikatnie miętą.

Rudbekia błyskotliwa – słońce na rabacie

Rudbekia błyskotliwa - jej żółte płatki z czarnym środkiem nie tylko rozweselają ogród, ale także przyciągają pszczoły. Rudbekia kwitnie bardzo długo – od lipca aż do października. Osiąga wysokość około 70–90 cm i najlepiej wygląda na środku rabaty. Lubi stanowiska słoneczne lub półcieniste i doskonale komponuje się z fioletowymi i różowymi sąsiadami.

Dzwonek brzoskwiniolistny – delikatny i efektowny

Dzwonek brzoskwiniolistny to bylina o dzwonkowatych kwiatach w kolorze białym, niebieskim lub fioletowym,kwitnie od czerwca do sierpnia. Dzwonek brzoskwiniolistny osiąga około 60–90 cm wysokości i dobrze wygląda na środku rabaty. Lubi stanowiska słoneczne lub lekko zacienione, a jego delikatny wygląd świetnie pasuje do ogrodów w stylu naturalnym.

Jeżówka purpurowa – klasyka wśród bylin

Jeżówka purpurowa to jedna z najbardziej cenionych bylin wieloletnich. Jeżówka kwitnie od czerwca do września, osiąga około 80–100 cm wysokości i świetnie wygląda w środkowej części rabaty. Najbardziej znana w wersji fioletowej/różowej z pomarańczowym środkiem, ale dostępna też w bieli, różu i pomarańczu. Przyciąga motyle, pszczoły i wzrok.

Szałwia omszona – fioletowy klasyk

Szałwia omszona - jeśli chcesz, by rabata cieszyła oko od czerwca aż do września, posadź szałwię omszoną. Ma wąskie, strzeliste kwiatostany w kolorze fioletowym, różowym lub białym. Osiąga 40–60 cm wysokości i świetnie sprawdza się na przedzie lub środku rabaty. Uwielbia słońce i przycięta – często zakwita ponownie.

Floks wiechowaty – zapach i kolor w jednym

Floks wiechowaty to bylina, która kwitnie intensywnie od czerwca do września, w kolorach bieli, różu, fioletu i czerwieni. Dorasta nawet do 120 cm wysokości, więc warto sadzić ją na końcu rabaty. Lubi słońce lub lekki cień, a jej zapach przyciąga motyle i dodaje romantycznego charakteru ogrodowi.

Liliowiec ogrodowy – łatwy i piękny

Liliowiec ogrodowy kwitnie od czerwca do sierpnia. Choć każdy kwiat żyje tylko jeden dzień, stale pojawiają się nowe, dzięki czemu roślina długo wygląda atrakcyjnie. Wysokość zależy od odmiany – od 50 do 100 cm – co daje wiele możliwości na rabacie. Lubi słońce lub półcień, a jego kolory to cała paleta: żółcie, pomarańcze, czerwienie, róże i borda.

Lawenda wąskolistna – pachnąca i praktyczna

Lawenda nie tylko pięknie wygląda, ale też pachnie i odstrasza komary. Kwitnie od czerwca do sierpnia w odcieniach fioletu, niebieskiego lub bieli. Najlepiej sadzić ją z przodu rabaty – osiąga 30–60 cm wysokości. Wymaga słonecznego stanowiska i dobrze przepuszczalnej gleby.

Kocimiętka Faassena – miękka i niebieska mgiełka

Kocimiętkakwitnie od maja do września i podobnie jak lawenda, tworzy obłoki niebieskofioletowych kwiatów. Jest niewysoka – dorasta do 30–50 cm, jest idealna na brzegi rabaty. Ma delikatny zapach, który uwielbiają koty i zapylacze. Rośnie najlepiej w słońcu, na lekkich, przepuszczalnych glebach. Jeżeli nie chce Wam rosnąć lawenda, postawcie na kocimiętkę.

Żurawka ogrodowa – gra kolorów przez cały sezon

Choć jej kwiaty są subtelne i pojawiają się od czerwca do sierpnia, to prawdziwą ozdobą żurawki są dekoracyjne liście w odcieniach zieleni, bordo, purpury czy srebrzystej czerwieni. Nie mogło zabraknąć jej w naszym zestawieniu. Roślina dorasta do 30–50 cm wysokości i pięknie prezentuje się z przodu rabaty. Preferuje półcień lub lekki cień, dobrze znosi też krótkotrwałą suszę.