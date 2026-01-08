Dokarmianie wiewiórek zimą

Wiewiórki, podobnie jak dzikie ptaki, są stałymi mieszkańcami naszych parków, ogrodów i osiedli. Choć świetnie radzą sobie w naturze, w wielu miejscach urbanizacja i ograniczona dostępność naturalnego pokarmu sprawiają, że warto mądrze je wesprzeć – pod warunkiem, że robimy to odpowiedzialnie i regularnie.

Dokarmianie wiewiórek to korzyści również dla nas. Ogromną radość daje ich obserwacja, poza tym kontakt z dzikimi zwierzętami – zarówno ptakami, jak i małymi ssakami – buduje naszą wrażliwość na przyrodę. To element codziennych rytuałów, które pomagają się wyciszyć, a jednocześnie realnie wspierają lokalne ekosystemy. Dlatego od lat zachęcamy do świadomego, odpowiedzialnego dokarmiania i regularnego obcowania z naturą, także poprzez obserwację zachowania wiewiórek.

Co jedzą wiewiórki? Czym je karmić?

Najważniejszą zasadą jest unikanie produktów przetworzonych. Wiewiórki nie powinny otrzymywać słonych orzeszków, pieczywa, słodyczy ani resztek ze stołu. Najlepsze są naturalne, nieprażone i niesolone orzechy laskowe, a także nasiona słonecznika, suszone owoce czy mieszanki tworzone specjalnie dla małych ssaków. Ważne, aby podawany pokarm był wysokiej jakości i odpowiadał ich naturalnym potrzebom żywieniowym.

Jak dokarmiać wiewiórki w ogrodzie?

Kluczowa jest także systematyczność. Jeśli zaczynamy dokarmiać, powinniśmy robić to w sposób przewidywalny, tak aby zwierzęta nie polegały na przypadkowych porcjach, lecz miały dostęp do stałego, bezpiecznego źródła pożywienia. Ma to szczególne znaczenie jesienią i zimą, kiedy dostęp do naturalnych zasobów maleje, a wiewiórki intensywnie przygotowują się do zimy, mogąc podczas odwilży znaleźć w naturze tylko pojedyncze źródła pokarmu.

Warto zadbać również o sposób podania pożywienia. Pokarm powinien być umieszczony w miejscu suchym, stabilnym i oddalonym od ruchliwych dróg, najlepiej również na wysokości, aby zwierzęta były chronione przed drapieżnikami. W ogrodach świetnie sprawdzają się specjalne karmniki lub domki dla wiewiórek, które zapewniają im bezpieczny dostęp do pożywienia i minimalizują ryzyko chorób, ponieważ ograniczają kontakt pokarmu z wilgocią, zanieczyszczeniami i odchodami innych zwierząt.

Autor: Wojciech Schwartz, właściciel marki Turdus, najstarszego w Polsce producenta pokarmu dla dzikich ptaków i małych zwierząt

Specjalny karmnik dla wiewiórek

- Dobrym pomysłem jest powieszenie w swoim ogrodzie specjalnego karmnika dla wiewiórek. Na powyższym zdjęciu widać karmnik skonstruowany właśnie na potrzeby karmienia wiewiórek. Takie karmniki można kupić w sklepach ogrodniczych czy w sklepach internetowych. Wiewiórki sprytnie sobie z nich wyciągają pokarm. Daszek zabezpiecza pożywienie przed działaniem trudnych warunków atmosferycznych, a konstrukcja zapobiega korzystaniu z karmy ptakom. - Emilia Panufnik