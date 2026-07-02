Dziennik Gazeta Prawana logo

Dlaczego ogórki rosną małe i grube? Pękate ogórki mogą wynikać z 4 przyczyn

Felicja Mrzonka
wczoraj, 21:40
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dlaczego ogórki rosną grube pękate bulwiaste
Dlaczego ogórki rosną małe i grube? Pękate ogórki mogą wynikać z 4 przyczyn/dziennik.pl
Uprawa ogórków może sprawiać pewne problemy. Jednym z nich jest nieprawidłowy kształt ich owoców. Dlaczego ogórki rosną małe i grube, pękate, bulwiaste? Oto 4 przyczyny.

Dlaczego ogórki rosną grube?

Można wymienić 4 główne przyczyny powstawania małych i grubych owoców ogórków:

  1. Brak azotu i potasu - głównie potasu, ponieważ jego niedobory powodują deformacje owoców (zwykle ogórki są przy łodydze grubsze i zwężają się ku końcowi). Uzupełniamy go np. azotanem potasu, siarczanem potasu lub popiołem drzewnym. Azot można dostarczyć gnojówką z pokrzyw albo obornika kurzego.
  2. Złe podlewanie - zbyt mało wody to duży błąd. Przy upałach podlewamy nawet rano i wieczorem. Ogórki wymagają dużo wody do prawidłowego wzrostu krzaczków i rozwoju owoców. Najlepiej podlewać je letnią, odstaną wodą.
  3. Słabe zapylenie - grube ogórki mogą być wynikiem niewłaściwego zapylenia je przez owady. Do takich sytuacji dochodzi, kiedy jest deszczowa pogoda albo występują na przemian bardzo wysokie i niskie temperatury.
  4. Niesprzyjająca pogoda - niskie temperatury i deszcze w okresie kwitnienia i owocowania ogórków to aura niesprzyjająca nabierania prawidłowych kształtów przez ogórki. Jedynym rozwiązaniem tego problemu może być uprawa ogórków pod przykryciem, ale z zapewnieniem odpowiedniej cyrkulacji powietrza i regularnym podlewaniem letnią wodą (pamiętajmy, aby też nie przesadzić z ilością wody - narażamy wówczas roślinę na gnicie od korzenia i choroby grzybowe).
Dlaczego ogórki rosną małe i grube?
Dlaczego ogórki rosną małe i grube?/Emilia Panufnik

Ważne

Czy zbierasz ogórki w odpowiednim momencie? Ogórki, które zrywamy z krzaczka zbyt późno, przerastają i również mogą przybierać kształty beczki. Pamiętaj o systematycznym przeglądzie uprawy i zrywaniu ich na bieżąco.

Co zrobić, aby ogórki nie rosły pękate, bulwiaste?

Gdy już mamy taki problem, że ogórki rosną małe i pękate, najszybszym sposobem na uzupełnienie składników mineralnych jest nawóz w formie oprysku czyli dolistny. Szukamy tych z azotem i potasem w składzie. Rozrabiamy go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Z domowych oprysków można spróbować gnojówkę z pokrzyw (zawiera i azot i potas) albo drożdże (zawierają potas). Jeśli są upały, pamiętaj o częstym podlewaniu odstaną wodą. Natomiast przy częstych opadach deszczu i niskich temperaturach, spróbuj okryć rośliny, ale pamiętaj o zapewnieniu przewiewu. Brak właściwej cyrkulacji powietrza również negatywnie wpływa na ogórki.

Zobacz również
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: ogródogórkidlaczegokształty
Powiązane
ogórki podlewanie ziemia stanowisko uprawa nawóz
Ogórki w ogrodzie - dlaczego woda ma takie znaczenie? [uprawa, stanowisko, ziemia, nawóz]
ile soli na litr wody do ogórków małosolnych
Ile soli na litr wody do ogórków małosolnych?
Oprysk z jodyny na pomidory i ogórki - jak zrobić?
Oprysk z jodyny na pomidory i ogórki - jak zrobić oprysk z jodyny? Ile jodyny na 10 litrów wody?
Felicja Mrzonka
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraOgórki żółkną lub robią się jasnozielone. Najczęstsze powody, dlaczego tak się dzieje »
Zobacz
|
prl
Tylko dzieci PRL-u zdobędą tu 15/15. Pytanie nr 12 to dla młodych czysta abstrakcja
Niemieckie media zachwycone polskim odkryciem. W gdańskich lasach odkopano skarb sprzed tysiącleci
Niemieckie media zachwycone polskim odkryciem. Odkopano skarb sprzed tysiącleci
Nowa Skoda Epiq
Skoda odleciała z ceną i stylem. Oto nowe auto dla ludu, kosztuje znacznie mniej niż rywale
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj