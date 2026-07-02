Dlaczego ogórki rosną małe i grube? Pękate ogórki mogą wynikać z 4 przyczyn

Dlaczego ogórki rosną grube?

Można wymienić 4 główne przyczyny powstawania małych i grubych owoców ogórków:

Brak azotu i potasu - głównie potasu, ponieważ jego niedobory powodują deformacje owoców (zwykle ogórki są przy łodydze grubsze i zwężają się ku końcowi). Uzupełniamy go np. azotanem potasu, siarczanem potasu lub popiołem drzewnym. Azot można dostarczyć gnojówką z pokrzyw albo obornika kurzego. Złe podlewanie - zbyt mało wody to duży błąd. Przy upałach podlewamy nawet rano i wieczorem. Ogórki wymagają dużo wody do prawidłowego wzrostu krzaczków i rozwoju owoców. Najlepiej podlewać je letnią, odstaną wodą. Słabe zapylenie - grube ogórki mogą być wynikiem niewłaściwego zapylenia je przez owady. Do takich sytuacji dochodzi, kiedy jest deszczowa pogoda albo występują na przemian bardzo wysokie i niskie temperatury. Niesprzyjająca pogoda - niskie temperatury i deszcze w okresie kwitnienia i owocowania ogórków to aura niesprzyjająca nabierania prawidłowych kształtów przez ogórki. Jedynym rozwiązaniem tego problemu może być uprawa ogórków pod przykryciem, ale z zapewnieniem odpowiedniej cyrkulacji powietrza i regularnym podlewaniem letnią wodą (pamiętajmy, aby też nie przesadzić z ilością wody - narażamy wówczas roślinę na gnicie od korzenia i choroby grzybowe).

Dlaczego ogórki rosną małe i grube? / Emilia Panufnik

Ważne Czy zbierasz ogórki w odpowiednim momencie? Ogórki, które zrywamy z krzaczka zbyt późno, przerastają i również mogą przybierać kształty beczki. Pamiętaj o systematycznym przeglądzie uprawy i zrywaniu ich na bieżąco.

Co zrobić, aby ogórki nie rosły pękate, bulwiaste?

Gdy już mamy taki problem, że ogórki rosną małe i pękate, najszybszym sposobem na uzupełnienie składników mineralnych jest nawóz w formie oprysku czyli dolistny. Szukamy tych z azotem i potasem w składzie. Rozrabiamy go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Z domowych oprysków można spróbować gnojówkę z pokrzyw (zawiera i azot i potas) albo drożdże (zawierają potas). Jeśli są upały, pamiętaj o częstym podlewaniu odstaną wodą. Natomiast przy częstych opadach deszczu i niskich temperaturach, spróbuj okryć rośliny, ale pamiętaj o zapewnieniu przewiewu. Brak właściwej cyrkulacji powietrza również negatywnie wpływa na ogórki.