Rozmnażanie hortensji z sadzonek zielnych - kiedy pobierać sadzonki hortensji?

Najlepszy czas na rozmnażanie hortensji z sadzonek zielonych przypada na lato – od czerwca do sierpnia. To właśnie wtedy młode, półzdrewniałe pędy mają największy potencjał, by się dobrze przyjąć. Wystarczy kilka tygodni, by wypuściły korzenie. Na miejsce stałe możesz je przesadzić dopiero wiosną następnego roku, gdy ryzyko przymrozków minie.

Jak przygotować podłoże do ukorzeniania hortensji?

Podłoże ma ogromne znaczenie. Hortensje lubią ziemię lekką, przepuszczalną i kwaśną. Najlepiej sprawdzi się mieszanka:

kwaśny torf + piasek w proporcji 2:1 .

. warto dodać perlit , który poprawi napowietrzenie ziemi.

, który poprawi napowietrzenie ziemi. dobrym dodatkiem będzie hydrożel, który zatrzymuje wilgoć, np. w razie krótkiego urlopu.

Ważne: Doniczki lub skrzynki muszą mieć otwory w dnie i pojemność minimum 1 litra.

Jak prawidłowo pobrać i przygotować sadzonki hortensji?

Na sadzonki trzeba wybrać mocne, niekwitnące pędy z młodych tegorocznych przyrostów – najlepiej te poniżej kwiatów. Co dalej?

Odcinamy wierzchołkowe fragmenty długości 10-15 cm , z węzłem u podstawy.

, z węzłem u podstawy. Usuwamy dolne liście , na górze zostawiamy tylko jedną parę.

, na górze zostawiamy tylko jedną parę. Jeśli liście są duże przecinamy je na pół, by ograniczyć parowanie.

Zanurzamy końcówki sadzonek w ukorzeniaczu .

. Robimy dołki w przygotowanym podłożu głębokości 3-4 cm i delikatnie wkładamy sadzonki. Ziemię wokół nich lekko dociskamy.

Jak pielęgnować sadzonki hortensji, żeby się przyjęły?

Wybieramy stanowisko jasne , ale bez bezpośredniego słońca. Najlepiej, by temperatura wynosiła 20-24°C.

, ale bez bezpośredniego słońca. Najlepiej, by temperatura wynosiła 20-24°C. Na zimę przenosimy sadzonki w chłodniejsze miejsce, chroniąc je przed mrozem.

Podlewamy tak, aby ziemia była stale lekko wilgotna , ale nie mokra. Hortensje źle znoszą zasolenie, zatem używamy odstałej, miękkiej wody.

, ale nie mokra. Hortensje źle znoszą zasolenie, zatem używamy odstałej, miękkiej wody. Aby młode sadzonki się nie przesuszyły, przykrywamy je przezroczystym pojemnikiem lub folią, ale co kilka dni wietrzymy, by nie doprowadzić do chorób grzybowych. Folię można też lekko nakłuć dla lepszej cyrkulacji powietrza.

Kiedy przesadzamy hortensje na stałe miejsce?

Wiosną, gdy młode rośliny będą już dobrze ukorzenione, można je wysadzić do ogrodu. Zanim to zrobimy, warto je zahartować, czyli:

przez kilka dni wystawiamy doniczki na zewnątrz na 8-10 godzin dziennie.

pod koniec hartowania zostawiamy je na noc.

Tak przygotowane hortensje bez problemu poradzą sobie w gruncie.