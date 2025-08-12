Pułapki feromonowe - jak działają?

Pułapki feromonowe to specjalne, niewielkie pojemniki kominowe (lejkowe), które wiesza się np. na krzewach bukszpanu. Wydzielają one zapach przypominający feromony samicy ćmy bukszpanowej, przyciągając samce. Zwabione samce wlatują do pułapki, wpadają przez otwór i toną w wodzie znajdującej się na dnie pojemnika. W efekcie samce nie zapładniają samic, a to oznacza brak jaj i koniec cyklu rozmnażania.

Reklama

Dlaczego warto zawiesić pułapki feromonowe w sierpniu?

W sierpniu dorosłe ćmy są szczególnie aktywne – trwa drugi lub nawet trzeci w sezonie nalot.

Pułapki ograniczają liczebność nowego pokolenia szkodnika.

To czas, gdy część ogrodników myśli, że najgorsze już minęło – a tymczasem najgorsze może dopiero nadejść.

Jak i gdzie zawiesić pułapki?

Jedna pułapka wystarczy na około 20 m² ogrodu lub co 5 metrów w nasadzeniach liniowych.

Pułapki wieszamy na:

gałęzi bukszpanu lub pobliskiego krzewu – to najprostsze rozwiązanie. Wystarczy wybrać stabilną, rozgałęzioną część rośliny, by pojemnik nie kołysał się na wietrze.

– to najprostsze rozwiązanie. Wystarczy wybrać stabilną, rozgałęzioną część rośliny, by pojemnik nie kołysał się na wietrze. sznurku przymocowanym do tyczki lub stelaża – jak na zdjęciu powyżej. To idealne rozwiązanie, gdy krzewy są zbyt niskie albo gęsto posadzone. Tyczkę można wbić w ziemię tuż obok bukszpanu.

– jak na zdjęciu powyżej. To idealne rozwiązanie, gdy krzewy są zbyt niskie albo gęsto posadzone. Tyczkę można wbić w ziemię tuż obok bukszpanu. metalowym lub drewnianym haczyku wbitym w płot lub pergolę – ważne, by pułapka wisiała w otwartym miejscu, najlepiej lekko nad koroną roślin.

Ważne: Zadbaj, aby pułapka znajdowała się na wysokości około 1–1,5 metra, była stabilna i oddalona od źródeł światła np. lamp ogrodowych, które mogłyby zaburzyć działanie feromonu.

Gdzie kupić pułapki feromonowe? Jaka cena?

Pułapki feromonowe najłatwiej kupić online, w centrach ogrodniczych i na Allegro. Pułapki kosztują od 25 do 30 zł za sztukę. Powinno się je wymieniać co 4 - 6 tygodni.