Czy przycinać funkie i żurawki po kwitnieniu? Hosty uprawiamy głównie dla liści

Funkie i żurawki uprawiamy dla liści

Funkie i żurawki uprawiane są w ogrodach i przestrzeniach miejskich lub parkowych dla dużych, estetycznie wyglądających liści. Stanowią główną ozdobę, wypełniają rabaty lub sadzone są jako niskie szpalery. Jednak większość odmian dodatkowo w czerwcu wypuszcza długie pędy kwiatowe. Niektórzy od razu je wycinają, ponieważ zależy im jedynie na dużych, zdrowych i silnych liściach. Kwiatostany funkii i żurawek są jednak bardzo ozdobne i większość osób zostawia je na roślinach aż do ich przekwitnięcia.

Funkia kwitnie - szpaler / Emilia Panufnik

Funkia pięknie kwitnie - czy przycinać po kwitnieniu? / Emilia Panufnik

Czy przycinać funkie i żurawki po kwitnieniu?

Jak wiadomo, wszystkie rośliny potrzebują dużo składników odżywczych, aby wykarmić pędy kwiatowe, a następnie stworzyć na nich nasiona. Gdy chcemy zachować je dla liści, należy usunąć przekwitłe kwiaty. Jak wycinamy pędy kwiatowe? Najlepiej zrobić to jak najniżej. Cały pęd kwiatowy nie zabierze już roślinie potrzebnych do dalszego wzrostu składników. Funkia lub żurawka nie będą już musiały zasilać tego pędu, a wodę i inne substancje pokarmowe przekażą na produkcję dużych i silnych liści.

Nasiona funkii po kwitnieniu / emilia panufnik

Poniższe zdjęcie pokazuje, gdzie najlepiej ciąć pęd kwiatowy funkii:

Gdzie przyciąć funkię po kwitnieniu? / Emilia Panufnik