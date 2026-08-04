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Czy przycinać funkie i żurawki po kwitnieniu? Hosty uprawiamy głównie dla liści

Felicja Mrzonka
dzisiaj, 09:31
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funkie po kwitnieniu czy przycinać
Czy przycinać funkie i żurawki po kwitnieniu? Hosty uprawiamy głównie dla liści/dziennik.pl
Funkie i żurawki kwitną okazale w czerwcu i lipcu. Oznacza to, że już przekwitły. Czy należy przycinać funkie i żurawki po kwitnieniu, a może lepiej zostawić je na roślinach?

Funkie i żurawki uprawiamy dla liści

Funkie i żurawki uprawiane są w ogrodach i przestrzeniach miejskich lub parkowych dla dużych, estetycznie wyglądających liści. Stanowią główną ozdobę, wypełniają rabaty lub sadzone są jako niskie szpalery. Jednak większość odmian dodatkowo w czerwcu wypuszcza długie pędy kwiatowe. Niektórzy od razu je wycinają, ponieważ zależy im jedynie na dużych, zdrowych i silnych liściach. Kwiatostany funkii i żurawek są jednak bardzo ozdobne i większość osób zostawia je na roślinach aż do ich przekwitnięcia.

Funkia kwitnie - szpaler
Funkia kwitnie - szpaler/Emilia Panufnik
Funkia pięknie kwitnie - czy przycinać po kwitnieniu?
Funkia pięknie kwitnie - czy przycinać po kwitnieniu?/Emilia Panufnik

Czy przycinać funkie i żurawki po kwitnieniu?

Jak wiadomo, wszystkie rośliny potrzebują dużo składników odżywczych, aby wykarmić pędy kwiatowe, a następnie stworzyć na nich nasiona. Gdy chcemy zachować je dla liści, należy usunąć przekwitłe kwiaty. Jak wycinamy pędy kwiatowe? Najlepiej zrobić to jak najniżej. Cały pęd kwiatowy nie zabierze już roślinie potrzebnych do dalszego wzrostu składników. Funkia lub żurawka nie będą już musiały zasilać tego pędu, a wodę i inne substancje pokarmowe przekażą na produkcję dużych i silnych liści.

Nasiona funkii po kwitnieniu
Nasiona funkii po kwitnieniu/emilia panufnik

Poniższe zdjęcie pokazuje, gdzie najlepiej ciąć pęd kwiatowy funkii:

funkia jak przycinać czy
Gdzie przyciąć funkię po kwitnieniu?/Emilia Panufnik
Żurawka - czy przycinać po kwitnieniu? Tak. Wówczas roślina skupi się na wytwarzaniu dużych i silnych liści, które są jej największą ozdobą.
Żurawka - czy przycinać po kwitnieniu? Tak. Wówczas roślina skupi się na wytwarzaniu dużych i silnych liści, które są jej największą ozdobą./Emilia Panufnik
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Źródło dziennik.pl
Tematy: Liścieogródprzycinanie roślinprzekwitanie
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