Kiedy sadzić tulipany do gruntu? Najlepszy czas już niedługo

Tulipany sadzimy jesienią – od połowy września do końca października. To kluczowy moment, bo cebulki potrzebują przejść okres chłodu, by zakwitnąć wiosną. Jeśli pogoda dopisze (ciepła jesień bez mrozów), można jeszcze spróbować sadzić cebulki nawet na początku listopada. Ale uwaga – zbyt późne sadzenie oznacza słabe ukorzenienie i opóźnione kwitnienie.

Ważne: Wiosną cebulek tulipanów się nie sadzi! Bez okresu przemarznięcia nie zakwitną.

Jak wybrać dobre cebule tulipanów?

W sklepach znajdziemy ogromny wybór odmian. Ale zamiast koloru, najpierw przyjrzyjmy się jakości cebulek. Wybieramy:

duże, jędrne, zdrowe cebule,

bez pęknięć, przebarwień i plam,

z suchą łuską ochronną.

Unikamy cebul:

miękkich, wysuszonych lub zwiędniętych,

z pleśnią, oznakami chorób,

z korzonkami lub kiełkami (już zaczęły rosnąć).

Gdzie sadzić tulipany? Najlepsze stanowisko i ziemia

Tulipany uwielbiają:

słoneczne miejsca,

żyzną, lekką, próchniczą ziemię z dodatkiem kompostu,

glebę umiarkowanie wilgotną – nie podmokłą!

W miejscach półcienistych też będą rosły, chociaż trzeba się liczyć z tym, że mogą wtedy wyrosnąć nieco wyższe, bo będą "wyciągać się" w stronę słońca. Często też zakwitają odrobinę później, ale też kwitną nieco dłużej, gdyż słońce je oszczędza.

Przed sadzeniem warto wzbogacić podłoże wolno działającym nawozem mineralnym (ok. 50 g/m²).

Jak głęboko sadzić cebulki tulipanów?

Zasada jest prosta:

Cebulę sadzimy na głębokość 2–3 jej wysokości.

Jeśli cebulka ma 5 cm, sadzimy ją na 10–15 cm.

Dobrym rozwiązaniem są specjalne koszyczki do cebulek – chronią przed gryzoniami i ułatwiają późniejsze wykopywanie.

W jakiej odległości sadzić cebule?

Między cebulkami zostawiamy 10–15 cm odstępu. To zapewni każdej z nich przestrzeń do wzrostu i pięknego rozwoju kwiatów.

Czy cebule tulipanów trzeba wykopywać co roku?

Nie trzeba, ale warto. Jeśli zostawisz cebulki w ziemi, zakwitną, ale z roku na rok kwiaty będą coraz drobniejsze. Najlepiej po przekwitnięciu:

Oderwać resztki kwiatów.

Podlewać aż liście same zaschną - nie usuwamy liści wcześniej, gdyż dokarmiają cebulę.

Wykopać cebule, oczyść i przechowaj w chłodnym, suchym miejscu.

Tulipany mogą w jednym miejscu ładnie rosnąć nawet 2-3 lata. Wszystko zależy od odmiany i odporności cebuli.

Jak sadzić tulipany krok po kroku?