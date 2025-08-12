Niewymagające kwiaty do ogrodu - wieloletnie

Pysznogłówka - to piękna bylina, bardzo łatwa w uprawie. Ma nietypowe, postrzępione kwiaty, najczęściej czerwone lub różowe i pięknie pachnie. Jej liście są podobne do liści mięty. Odstrasza komary, przyciąga motyle. Dobrze rośnie na słonecznych stanowiskach.

Reklama
Pysznogłówka ogrodowa Pysznogłówka ogrodowa to bardzo efektowna bylina / Shutterstock

Floks wiechowaty - kwitnie długo i obficie. Tworzy duże, pachnące kwiatostany w różnych kolorach - od bieli po intensywny róż. Idealny na środek rabaty. Nie jest trudny w uprawie.

Floks wiechowaty Floks wiechowaty przepięknie pachnie i długo kwitnie / dziennik.pl / Marzena Sarniewicz

Liliowiec - kwitnie efektownie przez wiele tygodni. Każdy kwiat żyje tylko jeden dzień, ale roślina tworzy ich dziesiątki. Kwitnie od maja do września.

liliowiec Liliowce nie mają specjalnych wymagań pielęgnacyjnych / Fotolia

Szałwia omszona - fioletowe kłosy przyciągają owady zapylające. Łatwa w uprawie i bardzo odporna na suszę. Ścięta po przekwitnięciu zakwitnie drugi raz w sezonie. Podobna do lawendy.

Szałwia omszona Szałwia omszona jest bardzo odporna na suszę / Shutterstock

Rudbekia błyskotliwa jej żółte płatki i ciemny środek to klasyka lipcowego ogrodu. Kwitnie do późnej jesieni. Jest odporna na wszelkie choroby. Rudbekie to rośliny jednoroczne, dwuletnie lub byliny. Jeżeli chcemy, kwiaty wyrastały co roku, zwróćmy czy rośliny są wieloletnie.

Rudbekia Rudbekia zachwyca do późnej jesieni pięknym kolorem / Shutterstock

Jeżówka purpurowa - silna, miododajna bylina o fioletowych (najpopularniejsza), żółtych, białych, czerwonych płatkach i ozdobnym środku. Kwitnie od lipca do września. To bylina z rodziny astrowatych ceniona za piękne kwiaty i łatwość w uprawie.

Jeżówka purpurowa Jeżówka purpurowa przyciąga motyle do ogrodu / Shutterstock

Żurawka - choć słynie z kolorowych liści, w lipcu pojawiają się delikatne, drobne kwiaty na długich łodyżkach. To bylina łatwa w uprawie, nie potrzebują wielu zabiegów pielęgnacyjnych, dlatego to dobry wybór dla początkujących ogrodników. Dostępna jest w wielu ciekawych kolorach.

żurawka Żurawka to popularna bylina ozdobna o niezwykle dekoracyjnych liściach / Shutterstock

Te i kilka innych pięknych bylin możesz zobaczyć w naszej galerii zdjęć poniżej. Zajrzyj i zainspiruj się, jak stworzyć efektowną rabatę w swoim ogrodzie.

Długo kwitnące byliny wieloletnie zimujące w gruncie - galeria zdjęć
Długo kwitnące byliny wieloletnie zimujące w gruncie - galeria zdjęć

Przejdź do galerii

Niewymagające kwiaty do ogrodu - jednoroczne

  1. Cynia - bogactwo kolorów i wyprostowane łodygi sprawiają, że cynie to jedne z najchętniej sadzonych letnich kwiatów. Kwitną obficie od czerwca aż do jesieni.
  2. Nagietek lekarski - pomarańczowe i żółte kwiaty nagietka nie tylko ozdabiają rabaty, ale też odstraszają szkodniki i wspierają inne rośliny.
  3. Aksamitka - znana z odporności na suszę i intensywnego koloru – od żółtego po rdzawy brąz. Kwitnie nieprzerwanie przez lato.
  4. Kosmos (warszawianka) - delikatne kwiaty w odcieniach różu, bieli i fioletu unoszą się na wysokich, cienkich łodygach, dodając lekkości rabatom.
  5. Portulaka wielkokwiatowa - tworzy niskie, kolorowe poduchy idealne na suche i słoneczne stanowiska. Kwitnie całe lato, zamyka kwiaty na noc.
  6. Lewkonia letnia - kwitnie w odcieniach różu, bieli i fioletu. Ma piękny zapach i świetnie sprawdza się jako kwiat cięty.
  7. Lawenda wąskolistna - fioletowe kwiatostany i intensywny zapach sprawiają, że to jeden z najpopularniejszych krzewów lipcowych.
Kwiaty jednoroczne kwitnące całe lato - galeria zdjęć
Kwiaty jednoroczne kwitnące całe lato - galeria zdjęć

Przejdź do galerii