Niewymagające kwiaty do ogrodu - wieloletnie
Pysznogłówka - to piękna bylina, bardzo łatwa w uprawie. Ma nietypowe, postrzępione kwiaty, najczęściej czerwone lub różowe i pięknie pachnie. Jej liście są podobne do liści mięty. Odstrasza komary, przyciąga motyle. Dobrze rośnie na słonecznych stanowiskach.
Floks wiechowaty - kwitnie długo i obficie. Tworzy duże, pachnące kwiatostany w różnych kolorach - od bieli po intensywny róż. Idealny na środek rabaty. Nie jest trudny w uprawie.
Liliowiec - kwitnie efektownie przez wiele tygodni. Każdy kwiat żyje tylko jeden dzień, ale roślina tworzy ich dziesiątki. Kwitnie od maja do września.
Szałwia omszona - fioletowe kłosy przyciągają owady zapylające. Łatwa w uprawie i bardzo odporna na suszę. Ścięta po przekwitnięciu zakwitnie drugi raz w sezonie. Podobna do lawendy.
Rudbekia błyskotliwa jej żółte płatki i ciemny środek to klasyka lipcowego ogrodu. Kwitnie do późnej jesieni. Jest odporna na wszelkie choroby. Rudbekie to rośliny jednoroczne, dwuletnie lub byliny. Jeżeli chcemy, kwiaty wyrastały co roku, zwróćmy czy rośliny są wieloletnie.
Jeżówka purpurowa - silna, miododajna bylina o fioletowych (najpopularniejsza), żółtych, białych, czerwonych płatkach i ozdobnym środku. Kwitnie od lipca do września. To bylina z rodziny astrowatych ceniona za piękne kwiaty i łatwość w uprawie.
Żurawka - choć słynie z kolorowych liści, w lipcu pojawiają się delikatne, drobne kwiaty na długich łodyżkach. To bylina łatwa w uprawie, nie potrzebują wielu zabiegów pielęgnacyjnych, dlatego to dobry wybór dla początkujących ogrodników. Dostępna jest w wielu ciekawych kolorach.
Te i kilka innych pięknych bylin możesz zobaczyć w naszej galerii zdjęć poniżej. Zajrzyj i zainspiruj się, jak stworzyć efektowną rabatę w swoim ogrodzie.
Niewymagające kwiaty do ogrodu - jednoroczne
- Cynia - bogactwo kolorów i wyprostowane łodygi sprawiają, że cynie to jedne z najchętniej sadzonych letnich kwiatów. Kwitną obficie od czerwca aż do jesieni.
- Nagietek lekarski - pomarańczowe i żółte kwiaty nagietka nie tylko ozdabiają rabaty, ale też odstraszają szkodniki i wspierają inne rośliny.
- Aksamitka - znana z odporności na suszę i intensywnego koloru – od żółtego po rdzawy brąz. Kwitnie nieprzerwanie przez lato.
- Kosmos (warszawianka) - delikatne kwiaty w odcieniach różu, bieli i fioletu unoszą się na wysokich, cienkich łodygach, dodając lekkości rabatom.
- Portulaka wielkokwiatowa - tworzy niskie, kolorowe poduchy idealne na suche i słoneczne stanowiska. Kwitnie całe lato, zamyka kwiaty na noc.
- Lewkonia letnia - kwitnie w odcieniach różu, bieli i fioletu. Ma piękny zapach i świetnie sprawdza się jako kwiat cięty.
- Lawenda wąskolistna - fioletowe kwiatostany i intensywny zapach sprawiają, że to jeden z najpopularniejszych krzewów lipcowych.
