Dlaczego hortensja nie kwitnie?

Brak kwiatów u hortensji może mieć wiele przyczyn – od błędów w cięciu po nieodpowiednie stanowisko. Najczęstsze powody to:

zbyt silne przycinanie pędów – szczególnie u hortensji ogrodowej, która zawiązuje pąki kwiatowe na pędach zeszłorocznych. Jeśli przytniemy je wiosną zbyt nisko, usuniemy przyszłe kwiaty;

Co zrobić, gdy hortensja nie kwitnie?

Jeśli hortensja nie wytwarza kwiatów, warto najpierw upewnić się, że jest odpowiednio cięta i nawożona. Hortensje ogrodowe nie powinny być przycinane zbyt nisko, aby nie usuwać pędów z pąkami. Należy także regularnie sprawdzać odczyn gleby i w razie potrzeby go zakwaszać. Dodatkowo roślina powinna mieć dostęp do światła, choć nie przepada za pełnym słońcem przez cały dzień. Ważne jest też zabezpieczenie jej przed mrozem, zwłaszcza wczesną wiosną, gdy pąki są szczególnie wrażliwe.

Jak przedłużyć kwitnienie hortensji?

Aby hortensja cieszyła oko jak najdłużej:

systematycznie usuwaj przekwitłe kwiatostany – pobudzisz roślinę do zawiązywania nowych pąków;

Domowy nawóz do hortensji z fusów od kawy i cynamonu

Naturalne nawozy potrafią zdziałać cuda. Są tanie, ekologiczne i w pełni bezpieczne dla roślin. Hortensje wyjątkowo dobrze reagują na fusy od kawy, które zakwaszają glebę i dostarczają azotu, potasu oraz magnezu. Dodatek cynamonu działa jak naturalny środek przeciwgrzybiczy, chroniąc roślinę przed chorobami.

Jak przygotować domowy nawóz do hortensji?

Zbierz około 5–6 łyżek fusów po kawie; Dodaj pół łyżeczki mielonego cynamonu; Zalej 2 litrami letniej wody i wymieszaj, a następnie odstaw na kilka godzin;

Gotowym roztworem podlewaj hortensję raz na 2–3 tygodnie od wiosny do końca sierpnia, kierując go bezpośrednio na glebę, a nie na liście.

Inne problemy w uprawie hortensji

Poza brakiem kwitnienia hortensje mogą mieć inne kłopoty. Żółknięcie liści zwykle oznacza chlorozy spowodowane zasadowym podłożem lub niedoborem żelaza. Zasychanie brzegów liści to często efekt suszy lub nadmiernego słońca. Plamy na liściach mogą świadczyć o chorobach grzybowych, a brunatnienie kwiatów to skutek upałów lub przesuszenia. Odpowiednia pielęgnacja i obserwacja roślin pozwolą uniknąć większości z tych problemów.