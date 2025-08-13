Dlaczego ogórki robią się gorzkie?

Gorycz w ogórkach powoduje naturalny związek chemiczny — kukurbitacyna. Roślina wytwarza go w większej ilości w trudnych warunkach, np.:

susza lub brak regularnego podlewania,

zbyt wysokie temperatury w czasie uprawy,

nagłe wahania temperatury między dniem a nocą,

niedożywienie roślin lub słaba gleba.

Najwięcej kukurbitacyny znajduje się w końcach ogórka, szczególnie od strony ogonka. Dlatego to właśnie te części najczęściej są gorzkie.

Jak obierać ogórki, żeby nie były gorzkie?

Jest prosty trik, który znają ogrodnicy i kucharze - kolejność obierania ma znaczenie.

Zawsze zaczynaj od strony kwiatka (cieńszy koniec).

Dopiero na końcu obierz część od strony ogonka (grubszy koniec).

Nie wracaj nożem w stronę, którą już obrałaś - to zapobiega rozprowadzaniu goryczy po całym warzywie.

Jeśli chcesz mieć pewność, że gorycz zniknie - odetnij 1–2 cm od strony ogonka.

Dodatkowe sposoby na pozbycie się goryczy