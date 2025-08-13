Gorzki posmak ogórków potrafi zepsuć nawet najlepszą sałatkę czy mizerię. Skąd bierze się ta gorycz i czy można jej uniknąć? Okazuje się, że często winne są nie tylko warunki uprawy, ale też sposób obierania ogórków. Podpowiadamy, co robić, by ogórki zawsze były chrupiące i smaczne.
Dlaczego ogórki robią się gorzkie?
Gorycz w ogórkach powoduje naturalny związek chemiczny — kukurbitacyna. Roślina wytwarza go w większej ilości w trudnych warunkach, np.:
- susza lub brak regularnego podlewania,
- zbyt wysokie temperatury w czasie uprawy,
- nagłe wahania temperatury między dniem a nocą,
- niedożywienie roślin lub słaba gleba.
Najwięcej kukurbitacyny znajduje się w końcach ogórka, szczególnie od strony ogonka. Dlatego to właśnie te części najczęściej są gorzkie.
Jak obierać ogórki, żeby nie były gorzkie?
Jest prosty trik, który znają ogrodnicy i kucharze - kolejność obierania ma znaczenie.
- Zawsze zaczynaj od strony kwiatka (cieńszy koniec).
- Dopiero na końcu obierz część od strony ogonka (grubszy koniec).
- Nie wracaj nożem w stronę, którą już obrałaś - to zapobiega rozprowadzaniu goryczy po całym warzywie.
- Jeśli chcesz mieć pewność, że gorycz zniknie - odetnij 1–2 cm od strony ogonka.
Dodatkowe sposoby na pozbycie się goryczy
- Moczenie w zimnej wodzie – pokrojone ogórki włóż na 10–15 minut do miski z zimną wodą, a gorycz stanie się mniej wyczuwalna.
- Obranie ze skórki – w skórce jest najwięcej kukurbitacyny.
- Wybór świeżych ogórków – przejrzałe lub zbyt długo leżące ogórki częściej są gorzkie.
