Astry ozdobą jesiennego ogrodu

Nasz wybór padł na astry, zwane również marcinkami. Ważne jest przede wszystkim to, że są byliną. Raz posadzone wyrastają więc każdego roku. Po drugie, są łatwe w uprawie. Eksperci polecają je nawet początkującym ogrodnikom. Kolejny plus astrów jest taki, że obficie kwitną. Można wybierać z wielu różnych odmian (np. niskie, wyższe, większe i mniejsze kwiaty) i kolorów w zależności od gustu i potrzeb. Dodatkowo kwiaty te przyciągają liczne zapylacze. Motyle je uwielbiają. Warto więc znaleźć dla nich miejsce w ogrodzie. Rośliny kwitnące przedłużają lato, sprawiają, że nasza zielona przestrzeń dłużej tętni życiem.

Reklama

Astry kwitną jesienią

Nazwa astrów wywodzi się z greckiego słowa "asteri" czyli gwiazda, a to dlatego, że ich kwiaty przypominają swoim wyglądem właśnie te ciała niebieskie. Kiedy kwitną astry? Są różne odmiany astrów. Mogą więc kwitnąć w różnych terminach. Warto sprawdzić okres kwitnienia przed zakupem. Są takie, które kwitną już w maju, np. aster alpejski lub w środku lata. Natomiast astry jesienne kwitną od września aż do końca listopada. Jeśli zależy nam na odmianach kwitnących jesienią, wybierajmy np.:

astry nowobelgijskie

astry chińskie (odmiany wyjątkowo jednoroczne!)

astry peoniowe

astry tatarskie

astry krzaczaste

Jak dbać o astry w ogrodzie?

Jak dbać o astry, aby rosły zdrowo i obficie kwitły? Przede wszystkim należy zapewnić im odpowiednie stanowisko i podłoże. Najlepiej rosną na słońcu w żyznej, przepuszczalnej i umiarkowanie wilgotnej glebie o pH od 5,5 do 6,5. Warto zasilać je nawozami wieloskładnikowymi. Dobrze robi im również podsypanie kompostem. Podlewając, należy pamiętać o unikaniu zalewania liści. Naraża je to na choroby grzybowe. Strumień wody kierujemy bezpośrednio pod roślinę.