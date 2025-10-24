Kiedy sadzić tulipany w wytłaczankach?

Najlepszy termin to połowa września – koniec października. Jeżeli jesień jest ciepła nawet później. To najlepszy czas sadzenia cebul kwitnących wiosną, gdyż zdążą się ukorzenić przed zimą.

Co daje sadzenie tulipanów w wytłaczankach po jajkach?

Dzięki tej metodzie możemy równo rozmieścić tulipany na rabacie. Wgłębienia wytłaczanki porządkują układ tulipanów – dokładnie tam, gdzie włożysz cebulki, wiosną pojawią się kwiaty. Polecamy mieszanie kolorów i odmian w jednej wytłaczance. Dobrze jest jeśli tulipany w jednej wytłaczance mają podobną wysokość.

Dzięki tej metodzie tulipany rosną blisko siebie, tworząc zwarte kępy jak z aranżacji donicowych. Wiosną na rabatach pojawią się gęste, „bukietowe” skupiska tulipanów.

Trzeba też wiedzieć, że tektura wytłaczanek tworzy dodatkową barierę dla gryzoni. Tam gdzie jest ich szczególnie dużo można wsunąć wytłaczankę do plastikowego koszyczka na cebule tulipanów.

Dodatkowo papierowa wytłaczanka rozkłada się w ziemi. Jej obecność „przyciąga” dżdżownice, które spulchniają i użyźniają podłoże. Ważne: Używamy tylko tekturowych wytłaczanek, nie styropianowych.

Metoda sadzenia tulipanów w wytłaczankach działa najlepiej na glebach przepuszczalnych. W miejscach podmokłych karton może dłużej nasiąkać i utrudniać ukorzenienie, dlatego wybieramy stanowisko, gdzie woda nie stoi. To ogólna zasada sadzenia cebul tulipanów.

Jak sadzić tulipany w wytłaczankach po jajkach – krok po kroku

Wybieramy wytłaczanki z tektury 10- lub 30-jajeczne . Odcinamy pokrywę – potrzebna jest część z „dołkami”.

. Odcinamy pokrywę – potrzebna jest część z „dołkami”. Planujemy kompozycję . Wkładamy cebulki w zagłębienia czubkiem do góry. Duże cebule można sadzić co drugi dołek, by zachować odstęp. Mniejsze dajemy gęściej. Wysokie tulipany planujemy w głębi rabaty, niższe z przodu.

. Wkładamy cebulki w zagłębienia czubkiem do góry. Duże cebule można sadzić co drugi dołek, by zachować odstęp. Mniejsze dajemy gęściej. Wysokie tulipany planujemy w głębi rabaty, niższe z przodu. Podsypujemy odrobinę ziemi w dołkach wytłaczanki , aby pod cebulą była warstwa podłoża – to ułatwi start korzeniom.

, aby pod cebulą była warstwa podłoża – to ułatwi start korzeniom. Wykopujemy dołek odpowiedniej głębokości i wkładamy wytłaczankę w grunt. W miejscach gdzie jest dużo nornic można użyć koszyczka na cebule i włożyć w niego wytłaczankę.

i wkładamy wytłaczankę w grunt. W miejscach gdzie jest dużo nornic można użyć koszyczka na cebule i włożyć w niego wytłaczankę. Przysypujemy wytłaczankę ziemią i lekko podlewamy, aby ziemia osiadła.

Jak głęboko sadzić tulipany w wytłaczankach?

Ogólna reguła jest taka, że cebule tulipanów sadzimy na głębokość 2–3 wysokości cebul. Dla większości tulipanów to ok. 10–15 cm.

Na przykład duże cebule, około 5 cm średnicy sadzimy na głębokość ok. 15 cm, mniejsze, 2,5–5 cm, na głęb. 7–10 cm.