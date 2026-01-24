Palenie gałęzi na własnej posesji 2026

Na podstawie Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 roku, spalanie odpadów roślinnych, takich jak gałęzie, liście czy trawa, poza specjalistycznymi spalarniami – jest w Polsce nielegalne. Artykuł 191 tej ustawy przewiduje sankcje dla osób, które dokonują tzw. termicznego przekształcania odpadów poza spalarnią, co oznacza, że rozpalanie ogniska z gałęzi na własnym podwórku może zakończyć się mandatem, grzywną, a w skrajnych przypadkach – postępowaniem sądowym.

Przepisy te obejmują cały kraj – zarówno tereny miejskie, jak i wiejskie. Zakaz dotyczy posesji prywatnych, ogrodów, działek rekreacyjnych, a także ogródków działkowych (ROD), gdzie regulamin dodatkowo zabrania palenia jakichkolwiek odpadów zielonych.

Ponadto, art. 144 Kodeksu cywilnego nakazuje powstrzymanie się od działań, które mogłyby zakłócać korzystanie z nieruchomości sąsiednich, co obejmuje uciążliwości związane z dymem ze spalania odpadów roślinnych.

Dodatkowo, jeśli chodzi o ochronę przeciwpożarową, a palenie gałęzi, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, zabrania m.in.:

rozpalania ognia w miejscach, gdzie może dojść do zapalenia materiałów palnych,

składowania poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 metry od granicy działki sąsiedniej materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu.

Jaka kara za palenie gałęzi? Lista kar za spalanie gałęzi w 2026 roku

Nielegalne spalanie odpadów roślinnych może skutkować wysokimi mandatami. Oto możliwe kary:

Mandat do 500 zł – za spalanie gałęzi, liści i trawy na własnej działce, jeśli zgłosi to sąsiad lub straż miejska.

– za spalanie gałęzi, liści i trawy na własnej działce, jeśli zgłosi to sąsiad lub straż miejska. Grzywna do 5000 zł – jeśli spalanie powoduje zadymienie i narusza przepisy dotyczące ochrony środowiska.

– jeśli spalanie powoduje zadymienie i narusza przepisy dotyczące ochrony środowiska. Kara do 30 000 zł – w przypadku poważnego naruszenia przepisów ochrony środowiska (np. spalanie odpadów przemysłowych, toksycznych substancji).

– w przypadku poważnego naruszenia przepisów ochrony środowiska (np. spalanie odpadów przemysłowych, toksycznych substancji). Postępowanie sądowe – w skrajnych przypadkach, gdy spalanie odpadów prowadzi do zagrożenia zdrowia lub pożaru.

Kary mogą być nakładane przez straż miejską, policję lub Inspekcję Ochrony Środowiska.

Co zrobić, jeśli sąsiad pali gałęzie i zadymia otoczenie?

Jeśli widzisz, że sąsiad spala gałęzie, a to powoduje uciążliwe zadymienie, masz prawo działać. Na początek porozmawiaj z sąsiadem i naświetl problem, przypominając o obowiązujących przepisach. Jeśli rozmowa nie przyniesie efektu, możesz zgłosić sprawę do straży miejskiej, gminnej lub na policję. Spalanie odpadów roślinnych jest wykroczeniem, za które grożą kary. W skrajnych przypadkach, gdy działania sąsiada naruszają dobra osobiste, możesz dochodzić swoich praw na drodze cywilnej, powołując się na tzw. immisje, czyli działania zakłócające korzystanie z własnej nieruchomości.

Gdzie zgłosić palenie gałęzi w 2026?

W przypadku nielegalnego spalania gałęzi przez sąsiada lub inne osoby, możesz zgłosić to do:

Straży miejskiej lub gminnej - funkcjonariusze mają uprawnienia do interwencji w takich sytuacjach.

- funkcjonariusze mają uprawnienia do interwencji w takich sytuacjach. Policji - jeśli w okolicy nie ma straży miejskiej, policja również może podjąć odpowiednie kroki.

- jeśli w okolicy nie ma straży miejskiej, policja również może podjąć odpowiednie kroki. Wydziału ochrony środowiska w urzędzie gminy lub miasta - mogą podjąć działania administracyjne wobec osób naruszających przepisy.

Kiedy można palić gałęzie na własnej działce? Wyjątki od zakazu w 2026 roku

Choć przepisy są surowe, istnieją sytuacje, w których spalanie gałęzi jest dozwolone:

Są specjalne strefy w niektórych gminach – niektóre gminy zezwalają na spalanie odpadów roślinnych w określonych warunkach. Warto sprawdzić lokalne przepisy.

– niektóre gminy zezwalają na spalanie odpadów roślinnych w określonych warunkach. Warto sprawdzić lokalne przepisy. Kiedy mamy do czynienia z odpadami rolniczymi – w niektórych przypadkach rolnicy mogą spalać pozostałości roślinne na polu, ale muszą zachować środki ostrożności i zgłosić to odpowiednim służbom.

– w niektórych przypadkach rolnicy mogą spalać pozostałości roślinne na polu, ale muszą zachować środki ostrożności i zgłosić to odpowiednim służbom. Palenie gałęziami w piecach – jeśli gałęzie są odpowiednio wysuszone i używane jako opał, ich spalanie może być legalne.

– jeśli gałęzie są odpowiednio wysuszone i używane jako opał, ich spalanie może być legalne. Palenie gałęzi podczas klęsk żywiołowych – np. po nawałnicach, gdy konieczne jest szybkie usunięcie dużej ilości gałęzi.

Innych wyjątków w 2026 roku pozwalających na spalanie gałęzi na własnej działce przepisy nie przewidują. Jedyną legalną metodą pozbycia się odpadów roślinnych jest ich kompostowanie na własne potrzeby lub przekazanie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). W niektórych gminach organizowane są również zbiórki odpadów zielonych, które można wystawić przed posesję w określonych terminach.

Czy można palić gałęzie na wsi?

Zakaz spalania odpadów roślinnych obowiązuje na terenie całego kraju, niezależnie od tego, czy jest to teren miejski, czy wiejski. Oznacza to, że również na wsi nie wolno palić gałęzi ani innych pozostałości roślinnych. Właściciele posesji wiejskich powinni stosować te same zasady utylizacji odpadów roślinnych, co mieszkańcy miast, czyli kompostowanie lub przekazywanie do odpowiednich punktów zbiórki.

Ważne: Przestrzeganie tych przepisów nie tylko chroni przed karami finansowymi, ale także przyczynia się do ochrony środowiska i poprawy jakości powietrza, którym wszyscy oddychamy.

Jak utylizować gałęzie i odpady roślinne?

Jakie są ekologiczne i legalne sposoby pozbywania się odpadów roślinnych?