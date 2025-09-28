Jaką ziemię lubi borówka amerykańska?

Kluczem do sukcesu w uprawie borówki jest odpowiednie stanowisko i gleba. Roślina należy do gatunków kwasolubnych, dlatego najlepiej rośnie w ziemi żyznej, próchniczej, lekkiej, o kwaśnym odczynie pH 3,5–4,5.

W większości ogrodów w Polsce gleby są zbyt zasadowe. Można je poprawić, wysiewając nawóz siarkowy na rok przed posadzeniem krzewów. Niestety taki zabieg działa tylko przez pewien czas i w sezonie trzeba ponawiać zakwaszanie.

Warto już podczas sadzenia borówek przygotować podłoże mieszając ziemię z torfem kwaśnym, trocinami sosnowymi i igliwiem. Dzięki temu borówka od początku będzie miała warunki, w których będzie się dobrze rozwijać.

Pielęgnacja borówki po posadzeniu

Aby borówka rodziła dużo smacznych owoców, trzeba o nią dbać w kolejnych latach. Najważniejsze zabiegi to:

nawożenie – najlepiej specjalnymi nawozami dla borówki, które zawierają siarkę obniżającą pH gleby i dostarczają zbilansowanego zestawu składników odżywczych,

– najlepiej specjalnymi nawozami dla borówki, które zawierają siarkę obniżającą pH gleby i dostarczają zbilansowanego zestawu składników odżywczych, cięcie – usuwanie starych i chorych pędów, co stymuluje roślinę do wzrostu nowych, zdrowych pędów i zwiększa plon,

– usuwanie starych i chorych pędów, co stymuluje roślinę do wzrostu nowych, zdrowych pędów i zwiększa plon, podlewanie – szczególnie w czasie suszy,

– szczególnie w czasie suszy, ochrona przed chorobami i szkodnikami – borówka, choć odporna, wymaga profilaktyki, by utrzymać zdrowie i obfitość owoców.

Tym podsyp borówki we wrześniu – a plon cię zaskoczy

Wrzesień to idealny moment, aby wzmocnić borówki przed zimą i przygotować je na przyszły sezon owocowania. Wystarczy prosty trik, czyli podsypanie krzewów mieszanką zakwaszającą glebę. Przepis na mieszankę:

około 5 litrów kwaśnego torfu wysokiego ,

, 3-litrowe wiaderko trocin sosnowych lub drobnej kory sosnowej, ,

lub drobnej kory sosnowej, , podobną ilość kompostu z igliwia ,

, dobrze jest dodać 3 łyżki ogrodniczej siarki granulowanej.

Składniki należy dokładnie wymieszać i podsypać pod krzewy, usuwając wcześniej starą ściółkę. Warstwę mieszanki rozkłada się na ok. 3 cm i obficie podlewa deszczówką.

To prosty zabieg, który pozwala utrzymać kwaśne podłoże i zapewnia borówkom idealne warunki do obfitego owocowania. W kolejnym roku plon będzie naprawdę miłą niespodzianką.

Kiedy sadzić borówki i jakie sadzonki wybrać?

Borówkę amerykańską najlepiej sadzić jesienią - wrzesień/październik lub wiosną - do końca marca. Jesienne sadzenie umożliwia roślinie dobrą aklimatyzację przed zimą.

Kupując sadzonki, warto wybierać rośliny 2–3 letnie, które są już dobrze ukształtowane, ale nadal na tyle młode, by szybko się przyjęły. Najlepiej kupować je w szkółkach roślin lub sprawdzonych sklepach ogrodniczych online.

Aby cieszyć się owocami przez długi czas – od lipca do września – warto posadzić co najmniej trzy różne odmiany: wczesną, średnią i późną. Polecane są odmiany m.in. ‘Bluecrop’, ‘Duke’ czy ‘Chandler’, które są plenne, odporne na mróz i dają duże, smaczne owoce.