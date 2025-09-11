Czosnek zimowy a czosnek wiosenny – czym się różnią?

Czosnek zimowy (ozimy) sadzimy jesienią. Tworzy pędy kwiatostanowe, a dzięki temu, że ukorzenia się przed zimą, startuje szybciej na wiosnę i daje większe główki.

Reklama

Czosnek wiosenny (jary) sadzimy wiosną. Nie tworzy pędów kwiatostanowych i dojrzewa później, a jego główki są zazwyczaj mniejsze.

W praktyce oznacza to, że czosnek zimowy zbierzemy już w lipcu, czyli około miesiąca wcześniej niż wiosenny.

Jak przygotować ziemię pod czosnek zimowy?

Czosnek najlepiej rośnie na glebach żyznych i bogatych w próchnicę, przepuszczalnych i przewiewnych, dobrze nasłonecznionych. Czosnek zasadzony w półcieniu dla słabszy plon.

Ważne zasady uprawy czosnku ozimego

Czosnek zimowy sadzimy zawsze na słońcu. Trzeba pamiętać o podlewaniu, gdyż potrzebuje on dużo wody do wiązania główek.

Czosnku nie sadzimy w miejscach gdzie wcześniej rosła cebula albo pory, za to świetnie plonuje po kapuście, selerze czy ogórkach. Aby mieć ładniejsze główki czosnku warto usuwać pędy kwiatostanowe zaraz po ich pojawieniu się.

Kiedy sadzić czosnek zimowy do gruntu?

Reklama

Najlepszy termin to wrzesień i październik. Wtedy ząbki zdążą się ukorzenić przed zimą i będą gotowe, aby ruszyć z intensywnym wzrostem wczesną wiosną.

Jak przygotować czosnek do sadzenia?

wybieramy duże, zdrowe główki,

dzielimy je na pojedyncze ząbki tuż przed sadzeniem,

każdy ząbek powinien mieć fragment piętki,

przed posadzeniem można obtoczyć ząbki w popiele drzewnym albo zaprawić, co ograniczy ryzyko chorób.

Jak głęboko sadzić czosnek zimowy?

To kluczowa zasada:

ząbki umieszczamy na głębokości 5–8 cm ,

, sadzimy w odstępach 6–10 cm ,

, rzędy powinny mieć 20–30 cm odstępu,

zawsze sadzimy pionowo, piętką do dołu.

Po posadzeniu warto obficie podlać grządkę.

Kiedy zbierać czosnek zimowy?

Zbiory czosnku posadzonego jesienią zazwyczaj przypadają na lipiec. Znakiem, że można zacząć zbiory jest to, że liście zaczynają usychać. Wtedy główki są już dorodne i gotowe do przechowywania.