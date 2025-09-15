Krok 1 - wybierz właściwe owoce
Pomidory, z których powinniśmy zebrać nasiona powinny być dojrzałe – najlepiej takie, które już są miękkie, bardzo wybarwione. W dojrzałości pomidora tkwi siła nasion do kiełkowania. Wybierajmy owoce zdrowe, bez oznak chorób, plam.
Krok 2 - pozyskanie nasion. Jak to zrobić?
- Kroimy owoc na pół, wyjmujemy z niego miąższ z nasionami łyżeczką.
- Umieszczamy nasiona wraz z miąższem w słoiczku z wodą i pozostawiamy na kilka godzin - pomaga to oddzielić resztki miąższu.
- Po wstępnym namoczeniu potrząsamy słoiczkiem z mieszaniną, odcedzamy nasiona na sitku, płuczemy pod bieżącą wodą, usuwając resztki miąższu.
- Następnie rozkładamy nasiona cienką warstwą np. na papierze do pieczenia, talerzyku. Unikamy materiałów, do których nasiona łatwo się przyklejają np. papier ręcznikowy.
- Suszymy nasiona kilka dni, w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, bez bezpośredniego słońca.
- Po wysuszeniu przechowujemy nasiona w papierowej kopercie lub szklanym słoiczku, w ciemnym, suchym chłodnym miejscu. Dobrze jest opisać jakie to były pomidory lub zrobić ich zdjęcie, wydrukować i nakleić na kopercie lub słoiczku.
Co z odmianami F1 i „pędzonymi”
Jeśli pomidor, z którego zbierasz nasiona, to odmiana oznaczona jako F1 (mieszańcowa), trzeba wiedzieć, że nasiona mogą nie zachować cech oryginalnej rośliny. W kolejnym pokoleniu (F2) cechy mogą się „rozszczepić” np. mogą być owoce inne kształtem, smakiem, wielkością.
Taki sam problem możemy mieć jeśli owoce były „pędzone” np. w bardzo sztucznych warunkach (dużo nawozów, szybkie dojrzewanie). To zdecydowanie obniża jakość kiełkowania zebranych nasion.
Jeśli kupiliśmy sadzonkę pomidora w sklepie i niespodziewanie wyrósł nam wyjątkowo piękny krzak, to nie mamy pewności, czy była t odmiana F1 czy może roślina sztucznie pędzona, ale mimo ryzyka warto zebrać nasiona i spróbować je wysiać w kolejnym sezonie.
Wiosenny siew nasion pomidorów i sadzonki
Gdy nadejdzie wiosna, w Polsce zwykle marzec – kwiecień, wysiewamy nasiona do małych pojemników z lekką ziemią - najlepiej mieszanką ziemi kompostowej i ogrodowej z domieszką piasku, aby była przepuszczalna.
Utrzymujemy umiarkowaną wilgotność, oraz temperaturę ok. 20-25°C. Gdy nasze rośliny już urosną i sadzonki się wzmocnią, przesadzamy je do większych doniczek, i trzymamy w pomieszczeniu do momentu kiedy będzie można przenieść je do gruntu - zwykle po ostatnich przymrozkach (15 maja - zimna Zośka).
Możliwe pułapki - kiedy może się nie udać
- Nasiona nie dojrzały - za wcześnie zerwany owoc, ma słabą zdolność kiełkowania.
- Choroby wewnątrz pomidora - zakażone nasiona mogą dać słabe rośliny lub chory materiał.
- Hybrydy F1 - pomidory mogą utracić cechy odmiany.
- Źle przechowywane nasiona - wilgoć, wysoka temperatura, brak wentylacji oznaczają pleśń, a takie nasiona nie wykiełkują.
