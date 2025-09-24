Czy obcinać liście piwonii?

Są dwie szkoły, jedna mówi o pozostawieniu liści piwonii samym sobie, szczególnie jeśli mamy ich bardzo dużo i byłoby to pracochłonne. Nadziemna część rośliny stopniowo usycha i zamiera. Po zimie może nie być po nich śladu. Suche liście często obrywają się i są wydmuchiwane przez silne wiatry.

Druga szkoła nakazuje przycinanie liści piwonii jesienią. Należy pozbyć się ich przed zimą, aby przeciwdziałać chorobom grzybowym. Liście nie leżą i nie gniją podczas mokrego sezonu jesienno-zimowego.

Kiedy przycinamy liście piwonii?

Liście piwonii można przycinać już we wrześniu, kiedy zaczynają usychać. To czas, gdy roślina zdążyła już zasilić bulwę. Liście pozostawione po kwitnieniu odżywiły korzeń na tyle, by w przyszłym sezonie zapewnić bujny wzrost i obfite kwitnienie. Wycinamy je na wysokości około 5 cm od gruntu. Wystające pędy pozwolą na rozpoznanie miejsca, w którym znajduje się roślina.

Lata temu moja mama miała posadzoną piwonie w bardzo reprezentacyjnym miejscu w ogrodzie. Na początku bardzo ładnie kwitła, ale mamie nie podobały się jej liście, które po przekwitnięciu rośliny zostawały do końca sezonu. Wolała po kwitnieniu postawić w tym miejscu donicę z innymi kwitnącymi roślinami. W tym celu ścinała liście przy samej ziemi od razu, gdy piwonia traciła kwiaty. W efekcie tego zabiegu piwonia całkowicie przestała kwitnąć. Mama wykopała ją całkowicie i oddała mnie. W moim ogrodzie jest to piwonia z najliczniejszą liczbą kwiatów. Ma ich około 30 każdego roku.

Jesienne nawożenie piwonii

Po przycięciu liści warto wykonać jesienne nawożenie piwonii. Wystarczy zastosować obornik. Przykrywamy nim roślinę oraz delikatnie ziemię wokół. Wyjałowiona po całym sezonie gleba na nowo zasili się i będzie stanowiła podstawę pięknego kwitnienia piwonii w nowym roku.