Warszawa
Kolory kwiatów anturium. Jakie kolory może mieć anturium? Zobacz w naszej galerii

Marzena Sarniewicz
dzisiaj, 34 minuty temu
Anturium zachwyca nie tylko formą, ale i niezwykłą paletą barw. Kwiaty tej rośliny występują w wielu odcieniach - od klasycznej bieli i delikatnego różu przez intensywną czerwień, bordo, aż po fiolety, zielenie i rzadziej spotykane żółcie. Wśród odmian znajdziemy także anturium dwubarwne oraz z dekoracyjnym żyłkowanie. Zobaczysz wszystkie w naszej galerii.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję

Źródło dziennik.pl
