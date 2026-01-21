Kolory kwiatów anturium. Jakie kolory może mieć anturium? Zobacz w naszej galerii

Anturium zachwyca nie tylko formą, ale i niezwykłą paletą barw. Kwiaty tej rośliny występują w wielu odcieniach - od klasycznej bieli i delikatnego różu przez intensywną czerwień, bordo, aż po fiolety, zielenie i rzadziej spotykane żółcie. Wśród odmian znajdziemy także anturium dwubarwne oraz z dekoracyjnym żyłkowanie. Zobaczysz wszystkie w naszej galerii.

