Zamiast bukszpanu w ogrodzie

Bukszpan to zimozielona krzewinka, która idealnie nadaje się do formowania. Kojarzymy ją z niskich żywopłotów, zielonych kul w ogrodzie i innych kształtów. Często przeplata się z romantycznymi roślinami w angielskich ogrodach. Tworzy zielone ramy ogrodu, cieszy kolorem zimą i wprowadza porządek. Dlaczego więc szukać roślin, które można byłoby wykorzystać zamiast bukszpanu? W ostatnich latach inwazja ćmy bukszpanowej doprowadziła do zniszczenia, a nawet śmierci wielu roślin. Bukszpan opanowany przez larwy ćmy usycha. Taki wygląd bardzo szpeci rabaty.

Ogrodnicy na różne sposoby radzą sobie z ćmą bukszpanową, która niestety wraca co roku na wiosnę. Znane są różne opryski, np. mieszkanka octu jabłkowego z wodą czy Lepinox Plus, Mospilan 20 SP. Środki te są skuteczne. Opryski wykonuje się kilka razy. Coroczna walka z ćmą może deprymować. Czasami wystarczy dłuższy wyjazd, nieobecność właściciela ogrodu, by wrócić do bukszpanu zjedzonego niemalże w całości.

Ogrodnicy zaczęli więc interesować się innymi roślinami, które mogłyby spełniać role podobne do bukszpanu. Jaka roślina jest liściasta, zimozielona, podatna na formowanie, pięknie się zagęszcza i sprawdza się w polskim klimacie? Mamy trzy faworytki:

laurowiśnia

ligustr zimozielony

ostrokrzew karbowanolistny

Laurowiśnia - zamiennik bukszpanu

Laurowiśnia ostatnio króluje w ogrodzie. Jest niezwykle modna i detronizuje wszystkie inne rośliny wykorzystywane na żywopłoty. Niska odmiana może zastąpić także popularny bukszpan - laurowiśnia karłowa Otto Luyken. Dorasta do około 1 metra wysokości. Dodatkowo kwitnie na biało na początku sezonu. Lubi gleby żyzne i wilgotne o odczynie obojętnym lub lekko zasadowym.

Ligustr - zamiennik bukszpanu

Ligustr zimozielony to gęsty, liściasty krzew, podatny na formowanie. W Polsce przetrwa łagodniejsze zimy bez zrzucania liści. Dorasta w zależności od odmiany od 2 do 4 metrów. Lubi miejsca słoneczne, ewentualnie lekko zacienione. Słynie z małych wymagań glebowych – dobrze rośnie na żyznej, próchniczej ziemi, ale odnajdzie się również w bardziej ubogiej, piaszczystej. Lubi umiarkowane podlewanie.

Ostrokrzew karbowanolistny - zamiennik bukszpanu

Uwielbiam ostrokrzewy za ich sztywne, błyszczące liście i skojarzenie z klimatem grudniowych świąt. Ostatnio dowiedziałam się, że jest też ostrokrzew stanowiący perfekcyjny zamiennik dla bukszpanu. Mowa właśnie o ostrokrzewie karbowanolistnym, zwanym także bukszpanowym (nie bez przyczyny!). Nawet kształt liści i zwarty pokrój przypominają bukszpan (np. Caroline Upright i Dark Green). Roślina ta posiada wiele odmian. Każdy może więc wybrać najlepszą wersję dla własnych potrzeb. Lubi glebę żyzną, lekko wilgotną i lekko kwaśną. Najlepszy wzrost ostrokrzewu obserwuje się w warunkach słonecznych lub półcienistych. Dorasta w zależności od odmiany od 50 cm (Golden Gem) do nawet 3 metrów (Dark Green). Przy dużych mrozach zaleca się przykrywanie ostrokrzewu.