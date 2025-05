Laurowiśnia: kiedy przycinać?

Pierwsze przycinanie laurowiśni można wykonać już wczesną wiosną, np. na początku kwietnia, jeśli nie ma już dużych przymrozków. Zabieg ten ma na celu obcięcie wszystkich uszkodzonych zimą gałązek, uschłych części rośliny. Następnie tniemy roślinę późną wiosną po przekwitnięciu, kiedy pojawiają się niejadalne owoce – ciemne kuleczki (mniej więcej początek czerwca). To najważniejsze cięcie, które ma na celu pobudzenie rośliny do wzrostu i zagęszczania się. Ostatnie cięcie można przeprowadzić wczesną jesienią - od końca września do października. Ma charakter cięcia wyrównującego.

Laurowiśnia krzew – jak przycinać?

Laurowiśnie prowadzoną na krzew przycinamy dwuetapowo. Pierwszy etap polega na wycięciu wszystkich dolnych gałęzi, które pokładają się na ziemię i przeszkadzają innym roślinom. Warto w ten sposób zrobić nieco przestrzeni wokół krzewu, aby docierało do niego powietrze. Prześwietlona w ten sposób roślina wygląda świeżo i rośnie zdrowo. Mniej narażona jest na choroby grzybowe.

Następnym krokiem jest nadanie roślinie pożądanego kształtu. Formuje się ją przy pomocy długich i ostrych nożyc, np. w kulę. Najlepiej aby były to narzędzia ogrodnicze mechaniczne. Elektryczne potrafią brzydko poszarpać duże i błyszczące liście laurowiśni. Dzięki temu zabiegowi zyskuje się pięknie zwarty, gęsty krzew. Obcinamy mniej więcej 1/3 długości pędów.

Laurowiśnia drzewo – jak przycinać?

Można kupić gotową laurowiśnie w formie drzewa lub samodzielnie poprowadzić ją na ten kształt. Wybiera się młodą roślinę i jej główny pęd, który docelowo będzie stanowił pień drzewka. Następnie usztywnia się go przy pomocy palika i obcina pozostałe, jeśli takie istnieją. Wyrastające dolne pędy wycinamy całkowicie i kształtujemy te wypuszczane przez roślinę na samej górze. To one będą tworzyły koronę drzewa. Taką laurowiśnie przycinamy raz lub dwa razy w roku (wiosną i jesienią), nadając odpowiedni kształt koronie.

Laurowiśnia żywopłot – jak przycinać?

Laurowiśnia to ostatnio hit wśród roślin sadzonych na żywopłot. Jest zimozielona, gęsto rośnie, wiosną kwitnie na biało, a jej kwiaty pachną i jest łatwa w uprawie. Ma również szybki wzrost, co jest niezwykle istotne przy tworzeniu zielonych ścian w ogrodzie. Dobrze jest sadzić ją co 50-70 cm. Rośnie do około 2- 3,5 m w zależności od odmiany. Aby żywopłot z laurowiśni był równy i wyglądał estetycznie, należy go przycinać. Nie formuje się samodzielnie jak np. tuja Szmaragd. Zaletą laurowiśni jest jednak łatwość formowania i dobre znoszenie cięcia.

Jak przycinać laurowiśnie prowadzone na żywopłot? W wyznaczonych wyżej terminach przycinamy je na kształt ściany. Dostosowujemy jej szerokość i wysokość do własnych potrzeb ogrodowych. Pamiętajmy jednak, aby trzymać się terminu wczesnowiosennego do usuwania uszkodzonych części roślin, późnowiosennego do przeprowadzania głównego cięcia nadające kształt oraz jesiennego wyrównującego. Oto cała filozofia.

