Wrzosy i przesądy

Osoby, które wierzą w przesądy, bardzo ostrożnie podchodzą do doboru dekoracji jesiennych i ślubnych. Omijają wrzosy szerokim łukiem. Dlaczego? Od lat wrzosom przypisuje się znaczenie przemijalności, nieszczęścia i śmierci. Ludzie przesądni dopuszczają stosowanie wrzosów do ozdoby pomników na cmentarzu. Nie zapraszają ich jednak ani do domów ani do ogrodów, a tym bardziej do dekoracji ślubnych. W niektórych krajach wierzy się, że wrzos w bukiecie ślubnym może zwiastować krótkie i nieszczęśliwe małżeństwo. Szczególnie negatywne znaczenie nadają mu północne kraje. Skąd wzięły się te przesądy w Skandynawii?

Wrzosy – ukryte znaczenie

Kraje nordyckie (ale nie wszystkie) nadały wrzosom negatywne znaczenie. Niektóre źródła podają, że wieki temu robiono z wrzosów miotły czarownic. Rośliny te powiązano więc z czarami. Co więcej, na wrzosowiskach miały przebywać czarownice, a kwiaty wrzosów więziły dusze grzeszników. Po części stąd wzięła się ich zła sława. Drugim argumentem na wytłumaczenie negatywnych skojarzeń z wrzosami jest czas ich kwitnienia. To schyłek lata i początek jesieni, dlatego kojarzą się z zakończeniem, przemijaniem, co niekiedy utożsamiane jest ze śmiercią. Przyniesienie wrzosów do domu miało sprowadzać na rodzinę chorobę, ubóstwo, nieszczęście, a nawet śmierć. Północne zabobony dotarły również do Polski. Do dziś starsze osoby mogą uznawać wrzosy za zły omen.

Wrzosy – przesądy celtyckie

Zupełnie odmienne od nordyckiego znaczenia wrzosów przesądy panowały wśród Celtów (obszar środkowo-zachodniej Europy). Tutaj wierzono, że wrzosy to symbol miłości, powodzenia, szczęścia. Wyjątkowo pozytywne znaczenie przypisywano im również w Irlandii. Tu dzięki kadzidłom z wrzosów odpędzano od bydła choroby. W Szkocji natomiast panny młode ozdabiały bukiety i włosy wrzosami w celu zapewnienia dochowania przysięgi małżeńskiej oraz szczęśliwego życia w małżeństwie.

Biały wrzos symbolizował również czystą ziemię, gdzie nie została przelana żadna krew. W takich właśnie miejscach rosną białe wrzosy. Jeśli więc wierzyć zabobonom, w ziemi, na której ktoś zmarł, nie będą rosły białe wrzosy. Co więcej taka gałązka podczas boju miała gwarantować bezpieczeństwo i zwycięstwo.

Wrzosy w prezencie - zabobony

Czy można wrzosy dawać w prezencie, np. gdy jesteśmy zaproszeni na kolację do znajomych? Dziś wrzosy to popularna roślina jesienna. Rzadko kiedy spotykamy się ze złymi skojarzeniami z przeszłości. Jeśli wiesz, że osoba do której się wybierasz nie jest przesądna, jak najbardziej możesz przyjść z wrzosami. Roślina ozdobna, szczególnie zgrana z obecną porą roku, to taktowny upominek dla osoby organizującej przyjęcie.

Wrzosy na ślubie

Jeśli panna młoda ma poglądy bliższe krajom celtyckim, wrzosy będą dobrym wyborem do bukietu ślubnego i innych dekoracji związanych z uroczystością (w kościele, plenerze, na przyjęciu weselnym). Wówczas ich miłosne znaczenie idealnie wkomponuje się w charakter wydarzenia. To również wciąż mało spotykane i niebanalne rozwiązanie na ozdobę ślubu i wesela, które świetnie podkreśli jesienną termin zaślubin.

Wrzos - symbol

Co symbolizuje wrzos? Znaczenie wrzosu ma pozytywny wydźwięk, np.: umiejętność dochowania tajemnicy, optymizm, wrażliwość, spokój, piękno, balans, ale także miłość, romantyzm, namiętność i kobiecość. Obecnie z przemijaniem najczęściej kojarzone są fioletowe wrzosy, różowe z miłością i pomyślnością, a białe z bezpieczeństwem, czystością i pokojem.